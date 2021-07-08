Trabzonspor’un Alexander Sörloth planı ortaya çıktı

Trabzonspor, kulüp tarihine geçen eski golcüsü için bekleyişini sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Alman kulübü Leipzig'in vereceği karara odaklandı. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch, yaklaşık 1 hafta sonra Alexander Sörloth ile ilgili son kararını verecek. Bordo-Mavililer yıldız oyuncuyu kiralarsa 3 milyon Euro kulübüne, 3 milyon Euro da kendisine verecek. Yönetimin, Sörloth'un sonraki satıştan yüzde 10 alacağından vazgeçip kiralama bedelini bu şekilde halledecek. Bordo-Mavili yönetim, oyuncunun alacağı paranın yarısını sponsorla ödemeyi planlıyor.