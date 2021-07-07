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    Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Ezgjan Alioski kapışması

    Galatasaray 1.5 milyon Euro garanti ücret, Trabzonspor 1.2 milyon Euro maaş+300 bin Euro bonus teklifi yaptı. Fenerbahçe de kısa süre içinde Alioski için resmen devreye girecek.

    Alioski kapışması

    İsmi bir süredir Türk kulüpleri ile anılan Ezgjan Alioski, Leeds United ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bu gelişme üzerine Makedon futbolcu konusunda girişimlere hemen hız verdi.

    BEKLENTİSİ 2.5 MİLYON EURO
    Alınan bilgilere göre, Rusya'dan da talipleri olan Alioski'nin maaş beklentisi 2.5 milyon Euro. G.Saray'ın 29 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.

    FENER TEKLİF HAZIRLIĞINDA
    Trabzon'un ise 1.2 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro bonus önerdiği belirlendi. Fenerbahçe ise resmi teklifini önümüzdeki günlerde tecrübeli yıldızın menajerine iletecek.

    10 GÜNE KARARINI VERECEK
    Alioski'nin geleceğiyle ilgili kararını 10 gün içinde vermesi bekleniyor. 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan Leeds'e transfer olan Makedon yıldız 4 sezonda 171 maçta forma giydi.

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