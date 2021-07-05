Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Adana Demirspor'dan Balotelli bombası

    Süper Lig’in yeni takımı Adana Demirspor, dünyaca ünlü İtalyang olcü Balotelli ile anlaştı. Başkan Murat Sancak, “Balotelli önümüzdeki hafta Türkyei ’ye gelecek” dedi.

    Balotelli bombası

    Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli'yle 2. bombayı patlattı. Adana Demir'in, hafta içinde Balotelli'yi Türkiye'ye getireceği belirtildi.

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Yüzde 85 anlaştık. Biz deli, o deli, merak etmesin kimse biz onu yönetiriz" dedi.

    Kariyerine Inter'de başlayan Balotelli, 2010'ların başında geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyordu.

    M.City, onu 2010 yılında 29 milyon Euro'ya transfer etti. 2013'te Milan'a 20 milyon Euro'ya katıldı. 1 sezon sonra yine 20 milyon euroya Liverpool'a gitti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte Çiftlik Bank vurgununa dair detaylar
    Haberler Spor Adana Demirspor'dan Balotelli bombası