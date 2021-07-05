Adana Demirspor'dan Balotelli bombası

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli'yle 2. bombayı patlattı. Adana Demir'in, hafta içinde Balotelli'yi Türkiye'ye getireceği belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Yüzde 85 anlaştık. Biz deli, o deli, merak etmesin kimse biz onu yönetiriz" dedi.

Kariyerine Inter'de başlayan Balotelli, 2010'ların başında geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyordu.

M.City, onu 2010 yılında 29 milyon Euro'ya transfer etti. 2013'te Milan'a 20 milyon Euro'ya katıldı. 1 sezon sonra yine 20 milyon euroya Liverpool'a gitti.