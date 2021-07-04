Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor! Flaş transferde Belhanda detayı!

2016-2017 sezonunda Fransa'da Nice takımında Balotelli ile birlikte forma giyen ve İtalyan golcü ile yakın bir dostluğu olan Belhanda'nın bu transfer için devreye girdiği ve eski takım arkadaşını Adana Demirspor'a çağırdığı öğrenildi.

Belhanda'nın Adana Demirspor yöneticilerinin olumlu tavırlarını ve taraftarların tutkusunu Balotelli'ye anlatması üzerine 30 yaşındaki golcünün transfer için ikna olduğu ve teklife "Evet" dediği belirtildi.