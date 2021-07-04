Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor! Flaş transferde Belhanda detayı!

Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından biri olan Adana Demirspor, bir bomba daha patlatmak üzere. Younes Belhanda'yı renklerine bağlayan Mavi Şimşekler, uzun süredir peşinde olduğu Mario Balotelli ile de imza aşamasına geldi.
Balotelli'nin Adana Demirspor'a gelmeye ikna olmasının arkasında ise takımın yeni yıldızı Belhanda'nın büyük payı olduğu anlaşıldı.
2016-2017 sezonunda Fransa'da Nice takımında Balotelli ile birlikte forma giyen ve İtalyan golcü ile yakın bir dostluğu olan Belhanda'nın bu transfer için devreye girdiği ve eski takım arkadaşını Adana Demirspor'a çağırdığı öğrenildi.
Belhanda'nın Adana Demirspor yöneticilerinin olumlu tavırlarını ve taraftarların tutkusunu Balotelli'ye anlatması üzerine 30 yaşındaki golcünün transfer için ikna olduğu ve teklife "Evet" dediği belirtildi.
Balotelli'nin Adana Demirspor ile yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2 senelik anlaşma sağladığı, imzaların ise önümüzdeki hafta içi atılacağı kaydedildi.
Kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giyen Balotelli, son olarak İtlayan ekibi Monza'da görev yapmıştı.