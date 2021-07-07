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    • 07.07.2021 13:32
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    3 büyüklerin transfer gözdesi Trabzonsporlu ismi arayıp bilgi aldı

    Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Süper Lig'in dev ekipleri ile adı anılan Makedon futbolcu Ezgjan Alioski; eski takım arkadaşı Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı arayarak bilgi aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Sürpriz telefon! Transferin gözdesi o isimden bilgi aldı

    Transferde adı Süper Lig'in büyükleriyle anılan Makedon yıldızdan sürpriz bir hamle geldi. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ezgjan Alioski, Leeds United'tan eski takım arkadaşıyla transferi hakkında görüştü.



    29 yaşındaki yıldız futbolcu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'tan eski takım arkadaşı Caleb Ekuban'ı arayarak Trabzonspor hakkında bilgi aldı.



    Alioski'nin Trabzonspor, şehir ve taraftarlar ile ilgili Ganalı yıldıza sorular sorduğu ve görüşmeden tatmin olarak ayrıldığı öğrenildi.
    Ekuban görüşmede, "Türkiye'de taraftarlar çok tutkulu… Özellikle de Trabzonspor taraftarı. Takımlarına müthiş bağlılar. Burada sana müthiş sevgi ve saygı gösteriyorlar. Trabzonspor'da maaşlar düzenli olarak ödeniyor. Maddi anlamda da sorunsuz işleyen bir kulüp" ifadelerini kullandı.



        Leeds United ile sözleşme yenilemeyen ve şu an boşta olan Makedon sol kanat oyuncusu kısa süre içinde transferiyle ilgili kararını verecek... Alioski'nin yeni sezonda Süper Lig'de yoluna devam etmesi bekleniyor.



        2017 yılında İsviçre'nin Lugano takımından Leeds United'a 2.5 milyon Euro bedelle transfer olan Alioski'nin İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi geçen ay sona erdi.



        Makedon yıldızın menajeri 3 kulüpten gelen teklifleri değerlendirecek ve son kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kariyerinde 374 maça çıkan Alioski, 50 kez rakip fileleri havalandırırken 46 kez de asist yaptı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu, 46 kez Kuzey Makedonya Milli Takım formasını giyerken 9 gol imza attı.

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