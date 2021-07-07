3 büyüklerin transfer gözdesi Trabzonsporlu ismi arayıp bilgi aldı





Alioski'nin Trabzonspor, şehir ve taraftarlar ile ilgili Ganalı yıldıza sorular sorduğu ve görüşmeden tatmin olarak ayrıldığı öğrenildi.

Ekuban görüşmede, "Türkiye'de taraftarlar çok tutkulu… Özellikle de Trabzonspor taraftarı. Takımlarına müthiş bağlılar. Burada sana müthiş sevgi ve saygı gösteriyorlar. Trabzonspor'da maaşlar düzenli olarak ödeniyor. Maddi anlamda da sorunsuz işleyen bir kulüp" ifadelerini kullandı.