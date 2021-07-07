3 büyüklerin transfer gözdesi Trabzonsporlu ismi arayıp bilgi aldı

Transferde adı Süper Lig'in büyükleriyle anılan Makedon yıldızdan sürpriz bir hamle geldi. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ezgjan Alioski, Leeds United'tan eski takım arkadaşıyla transferi hakkında görüştü.
29 yaşındaki yıldız futbolcu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'tan eski takım arkadaşı Caleb Ekuban'ı arayarak Trabzonspor hakkında bilgi aldı.
Alioski'nin Trabzonspor, şehir ve taraftarlar ile ilgili Ganalı yıldıza sorular sorduğu ve görüşmeden tatmin olarak ayrıldığı öğrenildi.
Ekuban görüşmede, "Türkiye'de taraftarlar çok tutkulu… Özellikle de Trabzonspor taraftarı. Takımlarına müthiş bağlılar. Burada sana müthiş sevgi ve saygı gösteriyorlar. Trabzonspor'da maaşlar düzenli olarak ödeniyor. Maddi anlamda da sorunsuz işleyen bir kulüp" ifadelerini kullandı.