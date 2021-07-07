MKE Ankaragücü'nden ayrılan Alper Potuk Çaykur Rizepsor'da

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk'u renklerine bağladı.

İmza esnasında Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran da hazır bulundu.

Açıklamada, Alper Potuk için düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da katıldığı kaydedilerek, "Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Ankaragücü forması giyen ve lacivert beyazlılarla geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig maçta 5 gole katkı veren Alper Potuk ile Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da ilgileniyordu.

BÜYÜK ANKARAGÜCÜ CAMİASINA TEŞEKKÜR EDERİM

MKE Ankaragücü'nde Alper Potuk, yayımladığı mesajla kulübe ve taraftarlara veda etti.