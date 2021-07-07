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    • 07.07.2021 19:58
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    MKE Ankaragücü'nden ayrılan Alper Potuk Çaykur Rizepsor'da

    Çaykur Rizespor, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu ile Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da ilgileniyordu. Haberin detayları...

    AA
    İHA
    Alper Potuk Çaykur Rizepsor'da

    Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk'u renklerine bağladı.

    İmza esnasında Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran da hazır bulundu.

    Açıklamada, Alper Potuk için düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da katıldığı kaydedilerek, "Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Son olarak Ankaragücü forması giyen ve lacivert beyazlılarla geçtiğimiz sezon 24 Süper Lig maçta 5 gole katkı veren Alper Potuk ile Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor da ilgileniyordu.

    BÜYÜK ANKARAGÜCÜ CAMİASINA TEŞEKKÜR EDERİM

    MKE Ankaragücü'nde Alper Potuk, yayımladığı mesajla kulübe ve taraftarlara veda etti.

    Alper Potuk, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük Ankaragücü camiası; bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca başkanlarıma, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Seda Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli oyuncu, taraftarlara yönelik olarak da "Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

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