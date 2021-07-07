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    • Spor
    • 07.07.2021 15:45
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    • 07.07.2021 15:58
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    SON DAKİKA! Mario Balotelli Adana Demirspor'la sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

    Balotelli Türkiye'de! Flaş imzaya saatler kaldı

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da yıldız oyuncu Mario Balotelli ile anlaşma sağlanmıştı.

    Yıldız oyuncu, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

    ADANA DEMİRSPOR'DAN PAYLAŞIM

    Adana Demirspor, Balotelli ile ilgil bir paylaşım yaptı.

    Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı "Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." sözlerine göndermede bulunuldu.

    Kulüp, meşhur İki Deli şarkısını ve söz konusu parçanın bilinen bir bölümü olan "İki Deli Bir Araya Gelmemeliydik!" kısmını paylaştı.

    BAŞKANI TAKİBE ALDI
    Mario Balotelli, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram'da takibe aldı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Mario Balotelli Adana Demirspor'la sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi