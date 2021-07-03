Fenerbahçe taraftarı yıldız isimlere sahip takımın ikinci kez Vitor Pereira'ya teslim edilmesinden endişeli…

Fenerbahçe o sezon olduğu gibi gelecek sezon da yıldızlar topluluğu ve alternatifli bir kadroya sahip olacak. Portekizli teknik adamın yine yıldız isimlerin ağırlığını kaldıramayacağı görüşü hakim. Fenerbahçe 2015-16 sezonunda 38 futbolculuk kadrosuyla 175 milyon Euro değere sahipti.