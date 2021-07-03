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    • 03.07.2021 15:56
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    Fenerbahçe taraftarı yıldız isimlere sahip takımın ikinci kez Vitor Pereira’ya teslim edilmesinden endişeli

    Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi başladı. Yeni teknik direktör açıklanır açıklanmaz Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimine büyük tepki gösterdi. Taraftarın en büyük korkusu, Pereira’nın 2015-2016’da yaşattıkları…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe'de Pereira korkusu

    Vitor Pereira'nın ilk döneminde Sarı-Lacivertliler deyim yerindeyse rüya takım kurdu... Öyle ki takım içinde oluşturulan iki 11'in de açık ara şampiyonluğa ulaşacağı görüşü hakimdi.

    Volkan Demirel, Simon Kjaer, Bruno Alves, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hasan Ali, Michal Kadlec, Abdoulaye Ba, Mehmet Topal, Josef, Diego, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Lazar Markovic, Raul Meireles, Mehmet Topuz, Miroslav Stoch, Nani, Fernandao, Van Perise ve Sow gibi isimlere sahip Fenerbahçe o sezonu Beşiktaş'ın gerisinde 2. olarak tamamladı.



    Fenerbahçe taraftarı yıldız isimlere sahip takımın ikinci kez Vitor Pereira'ya teslim edilmesinden endişeli…

        Fenerbahçe o sezon olduğu gibi gelecek sezon da yıldızlar topluluğu ve alternatifli bir kadroya sahip olacak. Portekizli teknik adamın yine yıldız isimlerin ağırlığını kaldıramayacağı görüşü hakim. Fenerbahçe 2015-16 sezonunda 38 futbolculuk kadrosuyla 175 milyon Euro değere sahipti.

        O sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş ise 39 futbolcuyla 132 milyon Euro'luk futbolcu grubunu elinde bulunduruyordu. Galatasaray 33 futbolcuyla 125 milyon Euro, Trabzonspor ise 50 futbolcuyla 112 milyon Euro'luk takım değerine ulaşmıştı.

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