Vitor Pereira'nın ilk döneminde Sarı-Lacivertliler deyim yerindeyse rüya takım kurdu... Öyle ki takım içinde oluşturulan iki 11'in de açık ara şampiyonluğa ulaşacağı görüşü hakimdi.
Volkan Demirel, Simon Kjaer, Bruno Alves, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hasan Ali, Michal Kadlec, Abdoulaye Ba, Mehmet Topal, Josef, Diego, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Lazar Markovic, Raul Meireles, Mehmet Topuz, Miroslav Stoch, Nani, Fernandao, Van Perise ve Sow gibi isimlere sahip Fenerbahçe o sezonu Beşiktaş'ın gerisinde 2. olarak tamamladı.
Fenerbahçe taraftarı yıldız isimlere sahip takımın ikinci kez Vitor Pereira'ya teslim edilmesinden endişeli…