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    • 03.07.2021 15:14
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    • 03.07.2021 15:14
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    Ezgjan Alioski için 3'lü kapışma! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını oynuyor

    Süper Lig kulüpleri transfer için çalışmalarını sürdürürken 3 büyük kulüp Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bonservisi elinde olan Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski için kozlarını oynuyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Ezgjan Alioski için 3'lü kapışma!

    Yeni sezon öncesi sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ezgjan Alioski ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda.

    GALATASARAY SOMUT ADIM ATACAK
    Bonservisi elinde olan Kuzey Makedonyalı sol bek için Trabzonspor kısa süre önce oyuncuya teklifini sunarken, Galatasaray'ın da 29 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atacağı öğrenildi.


    FENERBAHÇE PEREIRA'NIN RAPORUNA GÖRE HAREKET EDECEK
    Fenerbahçe ise sol bek adaylarından olan 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın görüşünü alacak ve Portekizli hocanın raporuna göre hareket edecek.

        YILLIK 2 MİLYON EURO VE 4 SENELİK KONTRAT İSTİYOR
        Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Ezgjan Alioski'nin imza parası ile birlikte yıllık 2 milyon Euro ve 4 senelik kontrat istediği belirtiliyor.



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        Son olarak Leeds United'da forma giyen 29 yaşındaki Alioski'nin piyasa değeri 5 milyon 500 bin Euro. İsviçre vatandaşlığı da bulunan Ezgjan Alioski, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın formasını 46 kez giydi. Bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

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        22.30'da Türkiye'de olacak
        Haberler Spor Ezgjan Alioski için 3'lü kapışma! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını oynuyor