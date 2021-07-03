Ezgjan Alioski için 3'lü kapışma! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını oynuyor



FENERBAHÇE PEREIRA'NIN RAPORUNA GÖRE HAREKET EDECEK

Fenerbahçe ise sol bek adaylarından olan 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın görüşünü alacak ve Portekizli hocanın raporuna göre hareket edecek.