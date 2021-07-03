Ezgjan Alioski için 3'lü kapışma! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını oynuyor

Yeni sezon öncesi sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ezgjan Alioski ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda.
GALATASARAY SOMUT ADIM ATACAK
Bonservisi elinde olan Kuzey Makedonyalı sol bek için Trabzonspor kısa süre önce oyuncuya teklifini sunarken, Galatasaray'ın da 29 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE PEREIRA'NIN RAPORUNA GÖRE HAREKET EDECEK
Fenerbahçe ise sol bek adaylarından olan 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın görüşünü alacak ve Portekizli hocanın raporuna göre hareket edecek.