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    Fener'de ikinci Pereira devri: Yönetim 2015-16 arasında takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı

    Ve Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu... Sarı-Lacivertliler büyük bir sürprize imza atarak eski teknik direktörü Vitor Pereira ile el sıkıştı. Portekizli hoca 2015 yılında Aziz Yıldırım tarafından göreve getirmiş ancak istenen sonuçlar gelmeyince 2016 yılında gönderilmişti.

    Ve Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu... Sarı-Lacivertliler büyük bir sürprize imza atarak eski teknik direktörü Vitor Pereira ile el sıkıştı. Portekizli hoca 2015 yılında Aziz Yıldırım tarafından göreve getirmiş ancak istenen sonuçlar gelmeyince 2016 yılında gönderilmişti.

    SÖZLEŞME 2 YILLIK OLACAK
    Dün kulüpten yapılan açıklamada 2 yıllık anlaşmanın yapıldığı duyuruldu. Pereira'nın bugün İstanbul'a gelmesi ve yarın Topuk Yaylası'nda başlayacak kampa katılması bekleniyor.

    ÇİN'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
    Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik adam lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşadı. Pereira 31 Aralık'tan bu yana boştaydı.

        "YARIM KALAN BİR AŞKTI!"
        Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Pereira, "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim. Fenerbahçe benim için her zaman yarım kalan bir aşktı" dedi.

        BAŞKAN KOÇ'A BÜYÜK TEPKİ!
        Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile anlaşması taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Yeni hoca Bielsa ayarında olacak" diyen Başkan Ali Koç'a isyan bayrağı açıldı. Taraftarlar, "Biz gerçekten Ali Koç'un hayalindeki F.Bahçe'yi anlayamamışız" dedi.

        KULÜBE DÖNEN 5. İSİM!
        Ali Koç döneminde, Aziz Yıldırım'ın gönderdiği isimler bir bir Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Ersun Yanal, Emre Belözoğlu, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün ardından Kadköy'e dönen 5. isim Pereira oldu.
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