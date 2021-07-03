Fener'de ikinci Pereira devri: Yönetim 2015-16 arasında takımı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı

Ve Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu... Sarı-Lacivertliler büyük bir sürprize imza atarak eski teknik direktörü Vitor Pereira ile el sıkıştı. Portekizli hoca 2015 yılında Aziz Yıldırım tarafından göreve getirmiş ancak istenen sonuçlar gelmeyince 2016 yılında gönderilmişti.
SÖZLEŞME 2 YILLIK OLACAK
Dün kulüpten yapılan açıklamada 2 yıllık anlaşmanın yapıldığı duyuruldu. Pereira'nın bugün İstanbul'a gelmesi ve yarın Topuk Yaylası'nda başlayacak kampa katılması bekleniyor.
ÇİN'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik adam lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşadı. Pereira 31 Aralık'tan bu yana boştaydı.