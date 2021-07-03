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    • 03.07.2021 15:54
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    Alex Teixeira Beşiktaş'a geliyor! "Türkiye'de görüşürüz"

    Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak saatler yaşanıyor. Josef de Souza tatilde Alex Teixeira ve Fernando ile tatil yapmış intagram’dan yaptığı paylaşımlar ise Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı. Son olarak sosyal medyada yapılan, "Türkiye’de görüşürüz" açıklaması Teixeira’nın transferi yakın yorumlarına neden oldu.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Bomba transferin sinyalini verdi! Türkiye'de görüşürüz

    Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Tatilden İstanbul'a dönen Josef de Souza, Instagram'da yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Sambacı yıldız, Alex Teixeira'nın ailesinden birisinin yorumuna karşılık "Türkiye'de görüşürüz" dedi. Bu açıklama, "Beşiktaş Alex Teixeira'yı kısa süre içinde açıklayacak" olarak yorumlandı.



    Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza tatilde Alex Teixeira ve Fernando ile tatil yapmış Instagram'dan yaptığı paylaşımlar ise Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı.

    Siyah-Beyazlılar'da sportif direktör gibi çalışan Josef de Souza'nın son yaptığı paylaşım da taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.


        31 YAŞINDAKİ 10 NUMARA ŞU AN BOŞTA
        Beşiktaş, 31 yaşındaki Sambacı'nın 2 milyon Euro'luk imza parası talebini de kulüp menfaatleri çerçevesinde çözüme ulaştırıp yıldız isme formayı giydirmek istiyor. 31 yaşındaki 10 numara şu an boşta.


        ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK
        Shakhtar Donetsk, Jiagshu gibi takımların formasını giyen Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



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        Sergen Yalçın'ın da çok istediği tecrübeli oyuncu 6 aydır futbol oynamıyor. Beşiktaş taraftarı golcü transferinin yanı sıra onun da yolunu gözlüyor.

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