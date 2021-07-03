Alex Teixeira Beşiktaş'a geliyor! "Türkiye'de görüşürüz"

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Tatilden İstanbul'a dönen Josef de Souza, Instagram'da yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Sambacı yıldız, Alex Teixeira'nın ailesinden birisinin yorumuna karşılık "Türkiye'de görüşürüz" dedi. Bu açıklama, "Beşiktaş Alex Teixeira'yı kısa süre içinde açıklayacak" olarak yorumlandı.
Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza tatilde Alex Teixeira ve Fernando ile tatil yapmış Instagram'dan yaptığı paylaşımlar ise Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı.
Siyah-Beyazlılar'da sportif direktör gibi çalışan Josef de Souza'nın son yaptığı paylaşım da taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.