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    • 01.07.2021 17:40
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    • 01.07.2021 18:09
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    Fenerbahçe'nin gündeminde olan Vladimir Petkovic'i Türkiye'ye getiren Adnan Sezgin TAKVİM'e konuştu! "Başarılı olması için..."

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sürüyor. Birçok isim konuşulurken gündemi sallayanlardan biri de İsviçre Milli Takımı ile şu anda çeyrek finale yükselen Vladimir Petkovic oldu. Bir dönem Samsunspor'u çalıştıran Petkovic'i Türkiye'ye getiren ve onu en iyi tanıyan isim Adnan Sezgin Takvim'e çok özel açıklamalar yaptı. Sezgin, "Fenerbahçe Petkovic ile anlaşırsa başarılı olabilmesi için yönetimin ve taraftarın ona büyük destek vermesi lazım. " dedi. İşte Sezgin'in o açıklamaları...

    Tunç Özgen TAKVIM GAZETESI
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Petkovic'i Türkiye'ye getiren isim konuştu!

    Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sürüyor. Birçok isim konuşulurken gündemi sallayanlardan biri de İsviçre Milli Takımı ile şu anda çeyrek finale yükselen Vladimir Petkovic oldu.

    İsviçre Milli Takımı ile şu anda çeyrek finale yükselen Boşnak asıllı hoca İspanya ile yarın yarı finale yükselme maçına çıkacak. Biz de Petkovic'i Samsunspor'a getiren ve onu en iyi tanıyan isim olan Adnan Sezgin'e sorduk.

    "SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRDI DİYE YANLIŞ DÜŞÜNÜLMESİN..."
    Sezgin, "Fenerbahçe taraftarı Samsunspor'u çalıştırdı diye yanlış düşünmesin… Petkovic, Samsun'dan sonra Sion'a gitti… Oradan da hemen Lazio kaptı. 2 yıl İtalya'da çalıştı… Herkes İtalya'da yapamaz. Yıllardır da İsviçre Milli Takımı'nın başında. İsviçre takır takır futbol oynuyor..." dedi.

    Uzun yılar Galatasaray'da Futbol Şubesi'ne bakan tecrübeli yönetici, Petkovic'in çok mütevazi biri olduğunu ve Fenerbahçe'nin anlaşması halinde de başarılı olabileceğini belirtti.

        "BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN DESTEK ŞART"
        Sezgin şunları söyledi:
        "Petkovic'i Samsun'a ben getirdim. Onu getirmeden önce de çok araştırdım. Çok çalışkan biri olduğunu söyleyebilirim. Çağdaş futbol oynatan, futboldaki gelişmeleri an be an takip eden, 3'lü savunma oynatmayı seven, gece gündüz kendini işine veren mütevazi biridir. Fenerbahçe taraftarı Türkiye'de Samsunspor'u çalıştırdı diye yanlış düşünmesin. Petkovic Samsun'dan sonra Sion ile anlaştı. Hatta oraya gider gitmez hemen Lazio kaptı. 1.5 yıl Lazio'yu çalıştırdı. Herkes İtalya'da çalışamaz. Yıllardır da İsviçre Milli Takımı'nın başında. İsviçre görüldüğü gibi takır takır futbol oynuyor. Petkovic benim bugüne kadar tanıdığım en mütevazi insandır. Fenerbahçe'yi tatmin eder mi etmez mi bilemem ama zaten Fenerbahçe'ye hangi hocayı getirseniz tatmin etmez. Fenerbahçe Petkovic ile anlaşırsa başarılı olabilmesi için yönetimin ve taraftarın ona büyük destek vermesi lazım. Petkovic iyi dostumdur. Onu Türkiye'de büyük bir kulübün başında görmek beni de mutlu eder. Fenerbahçe'de başarılı olması için de gerekli ortamın sağlanması, istediği futbola uygun kadronun kurulması lazım."
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        Petkovic'i Türkiye'ye getiren isim konuştu!
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin gündeminde olan Vladimir Petkovic'i Türkiye'ye getiren Adnan Sezgin TAKVİM'e konuştu! "Başarılı olması için..."