Fenerbahçe'nin gündeminde olan Vladimir Petkovic'i Türkiye'ye getiren Adnan Sezgin TAKVİM'e konuştu! "Başarılı olması için..."

İsviçre Milli Takımı ile şu anda çeyrek finale yükselen Boşnak asıllı hoca İspanya ile yarın yarı finale yükselme maçına çıkacak. Biz de Petkovic'i Samsunspor'a getiren ve onu en iyi tanıyan isim olan Adnan Sezgin'e sorduk.

"SAMSUNSPOR'U ÇALIŞTIRDI DİYE YANLIŞ DÜŞÜNÜLMESİN..."

Sezgin, "Fenerbahçe taraftarı Samsunspor'u çalıştırdı diye yanlış düşünmesin… Petkovic, Samsun'dan sonra Sion'a gitti… Oradan da hemen Lazio kaptı. 2 yıl İtalya'da çalıştı… Herkes İtalya'da yapamaz. Yıllardır da İsviçre Milli Takımı'nın başında. İsviçre takır takır futbol oynuyor..." dedi.