Son dakika: Fenerbahçe Steven Caulker transferini resmen duyurdu!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Serdar Dursun'un ardından bir futbolcuyla daha anlaştı.
Sarı-lacivertliler son olarak Alanyaspor'da forma giyen İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü
2018-19 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi.
Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.
PREMIER LİG'DE FORMA GİYDİ
Caulker İngiltere Premier Lig'de de uzun yıllar oynadı. Caulker Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi.