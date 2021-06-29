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    • Spor
    • 29.06.2021 23:21
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    • 29.06.2021 23:42
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    Son dakika: Fenerbahçe Steven Caulker transferini resmen duyurdu!

    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, " Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır. " ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe yeni transferini duyurdu

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Serdar Dursun'un ardından bir futbolcuyla daha anlaştı.

    Sarı-lacivertliler son olarak Alanyaspor'da forma giyen İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

    Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü

    2018-19 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi.

    Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.

    PREMIER LİG'DE FORMA GİYDİ
    Caulker İngiltere Premier Lig'de de uzun yıllar oynadı. Caulker Liverpool, Southampton, Swansea City, Tottenham Hotspur, Bristol City, Cardiff City, Yeovil Town ve Queens Park Rangers'ta forma giydi.
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        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Steven Caulker transferini resmen duyurdu!