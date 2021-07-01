Son dakika spor haberleri: Biletler kesildi! Fenerbahçe'de 17 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de hareketli zamanlar yaşanıyor.
Yeni sezonu bugün açacak olan Fenerbahçe teknik direktörünü henüz bulamadı.
Bir yandan hoca arayan, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler asıl sıkıntıyı takımdan gönderilecek oyuncular konusunda yaşayacak.
17 İSİM İLE YOLLAR AYRILACAK
Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin şu an tam 37 sözleşmeli bulunuyor. Yönetimin tam 17 isim ile yollarını ayıracağı ve bu konuda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.