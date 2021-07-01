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    • 01.07.2021 18:57
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    Son dakika spor haberleri: Biletler kesildi! Fenerbahçe'de 17 futbolcu ile yollar ayrılıyor

    Son dakika transfer haberleri... Teknik direktör belirsizliği yaşayan Fenerbahçe Serdar Dursun ve Steven Caulker’ı kadrosuna kattı. Transfer çalışmaları sürerken Fenerbahçe'de 17 kişi ile yollların ayrılacağı ortaya çıktı. İşte o isimler...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fener'de 17 yolcu!

    Fenerbahçe'de hareketli zamanlar yaşanıyor.

    Yeni sezonu bugün açacak olan Fenerbahçe teknik direktörünü henüz bulamadı.

    Bir yandan hoca arayan, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler asıl sıkıntıyı takımdan gönderilecek oyuncular konusunda yaşayacak.

    17 İSİM İLE YOLLAR AYRILACAK
    Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin şu an tam 37 sözleşmeli bulunuyor. Yönetimin tam 17 isim ile yollarını ayıracağı ve bu konuda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.

        İŞTE O İSİMLER
        Kiralık sözleşmeleri sona eren ve takıma geri dönen Zanka, Murat Sağlam, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Alıcı, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Muhammed Gümüşkaya, Nabil Dirar, Barış Sungur ve Kemal Ademi kesin olarak yeni sezon kadrosunda yer almayacak.

        SAMATTA VE PEROTTI DE LİSTEDE
        Ayrıca performansları yeterli bulunmayan Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin de kesin olarak takımdan gönderileceği belirtiliyor.

        Yönetimin bu isimleri hangi ekonomik şartlarda göndereceği merak konusu. Sarı-Lacivertliler, Finansal Fair Play anlaşması gereği gönderilecek olan oyunculardan olabildiğince fazla bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.
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