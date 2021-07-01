Son dakika spor haberleri: Biletler kesildi! Fenerbahçe'de 17 futbolcu ile yollar ayrılıyor

İŞTE O İSİMLER

Kiralık sözleşmeleri sona eren ve takıma geri dönen Zanka, Murat Sağlam, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Alıcı, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Muhammed Gümüşkaya, Nabil Dirar, Barış Sungur ve Kemal Ademi kesin olarak yeni sezon kadrosunda yer almayacak.

SAMATTA VE PEROTTI DE LİSTEDE

Ayrıca performansları yeterli bulunmayan Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin de kesin olarak takımdan gönderileceği belirtiliyor.