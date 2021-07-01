Çizme'den flaş Rui iddiası! Galatasaray peşinde...

Galatasaray ile adı bir süredir gündemden düşmeyen Napoli'nin sol kanadı Mario Rui ile ilgili ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira flaş bir iddiada bulundu. Sarı-Kırmızılı Yönetimin İstanbul'da Napoli ile görüşme yapacağı ile sürüldü. Mario Rui'nin ismi daha önce Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılmıştı. Napoli forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 11.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödendi. Rui'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.



Tuğba Özay'ın eski eşi Ludovic Fattizzo'nun transferde aracı olacağı ve İstanbul'daki görüşmede yer alacağı belirtildi. Menajer Fattizzo, Napoli ve Galatasaray yönetiminin yapacağı görüşme sonrasında Portekizli yıldızın transferdeki kaderi da belli olacak.

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