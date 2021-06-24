SON DAKİKA: Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde seçimli genel kurul yapılacak. Şu ana kadar sarı lacivertlilerde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyururken, eski başkan Aziz Yıldırım da seçim öncesinde bir basın toplantısı düzenliyor.

ASpor CANLI YAYIN



Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

3 yıl önce Ali Koç başkan seçildi. Biz de karar verdik. İyi zamanda da ses çıkmayacak, kötü zamanda da konuşmayacağız ki kulüp bundan etkilenmesin. Bizi tahrik ettiler. Neden konuşmuyorsunuz diye. Ben ve arkadaşlarımı bir yola sokmaya çalıştılar ama biz bu tuzağa düşmedik. Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için sustuk. Ben ve arkadaşlarımın verdiği söz bitmiştir. Fenerbahçe yönetiminin hatalarında kamuoyunu bilgilendireceğiz. 3 senedir enkaz edebiyatı konusu var. Biz çok kötü bir tablo aldık diyorlar. Böyle bir şey yok. Birazdan açıklayacağım hepsini. Neyin ne olduğunu hepimiz göreceğiz.



GELDİKLERİ GÜNDEN BERİ AĞAÇ DİKTİLER Mİ?

1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden 20 yıl sonra bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Geldiğimizde Dereağzı'nda bir çim saha vardı, başka bir şey yoktu. Tapulu malımız yoktu. 50 tane tapu aldık kulübe. Hepsi kulübün kasasında, suretleri burada. Parayı harcayalım, 1 kez daha şampiyon olalım demedik. Başkan Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın mal varlıkları bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın neyi var? Stadı var, kamp tesisleri var. Bir de Beşiktaş'ta apartman var. Galatasaray'ın Florya'da yarısı devletin olan arsa, devletin yaptığı stat ve Selahattin Beyazıt'ın aldığı arsa var. Fenerbahçe'nin neyi olduğunu okuyacağım şimdi. Yeni yönetimin geldiğinden beri verdiği sözleri de okuyacağım. Geldiklerinden beri ağaç diktiler mi? Kulübün önüne bir bekçi kulübesi yaptılar.







PAMUK PRENSES KÜME DÜŞÜYORDU

Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin üye onu niye seçti daha anlamamış. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens diye seçti. Pamuk prensesi alıp uçuracaktın, Fenerbahçe küme düşüyordu küme. Son 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. 6., 7. olduk. Bu sene de 3. olduk. Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe yönetiminde olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Şampiyon değilseniz başarılı değilsiniz.



HAPİS Mİ YATTIN? PANDEMİDE BİR HAFTA EVDEN ÇIKMADI HERHALDE

Bankalardan borç alarak stadımızı yaptık, Ülker Arena'yı yaptık, Samandıra, Dereağzı, kürek şubesi, masa tenisi şubesi, akademi tesisleri, sosyal tesisler, Fenerbahçe Koleji arazisinin bugünkü değeri 400 milyon TL, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası, Ataşehir'de villalar, Gebze'deki arazi, Fikirtepe tesisleri, ülkenin çeşitli yerlerinde araziler... Varlıklarımızın farkında değiller. Gidip görmediler ki. Görmek 10 gün sürer. Hep bir bahaneleri var. Enkaz aldık. Sayın Ali Şen'den başkanlığı aldığım zaman 'Borç 5.5 trilyon' deniliyordu gazete küpüründe. Ali Şen haysiyet divanından döndü, demiş üyelerimizden biri bir köşe yazısında. 5.5 trilyon o zamanki 27 milyon TL. Ben 3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadı herhalde onu söylüyor.



"BEN ÇOK EZİYET ÇEKTİM"

Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından çekiniyor. Biz aday olduk seçilemedik ve kenara çekildik. Seçilseydik o şartlar neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık. Çok eziyet çektim, herkes bana saldırıyor diyor. Ben geldiğimdeki muhalefeti anlatayım size: Başkan oldum, Ali Sami Yen'de Galatasaray maçı var. Bir tek ben seçildim, diğer listeler hep muhalif. Devre arasında soyunma odasına indik. Vefa Bey'in ekibi soyunma odasında, biz ikimiz gariban duruyoruz. Futbolcular maç çıkışı Ali Şen'in evine gittiler. Ben böyle bir Fenerbahçe aldım. Her gün yazı yazıyorlardı. Pendik'e yenildik 2-1, bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı, bir tanesi de aday olmadı devam ettik. 2001'de yine bıraktım şampiyon olduktan sonra. Evden bırakmamı istediler. İnsanlar yürüdü, geri döndük. 2006'da Denizli'yi yaşadık hep beraber. FETÖ operasyonları başladı. Yine bıraktık ama telefonlar şunlar bunlar geri döndük. Sonra 2011'de hapse gittik. Kendim için gittim hapse yattım çıktım. Orası çok güzeldi.ALİ KOÇ'UN İÇİNE AZİZ YILDIRIM VE ARKADAŞLARI KAÇMIŞ

Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi rakip görme. Bizi içinden at. Bizle rakip olman için 20 sene görevde kalman, şampiyonluklar yaşaman, stadı yıkıp yeniden yapman, salonu yıkıp yeniden yapman, tesisleri yıkıp yeniden yapman lazım. Sonra da gözümün üstünde kaşım yok deyip hapse gideceksin hapse. Sonra Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diyeceksin. Bana kimse bir şey gösteremez. Ayıp denen bir şey var. Sustukça üzerimize geliyorsunuz.





Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Beni yeniden soyundurmayın.





"150 MİLYON EURO SÖZ VERDİN, SÖZÜNÜ YERİNE GETİR"

Enkaz aldık, borç şu kadar diyorsunuz şu kadar. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa gidip mahkemeye verin. Ben sizi mahkemeye vereceğim bunu bilin. Bu kutsal kürsüde verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ben sana teklif yaptım, 150 milyon Euro ben vereceğim, 150 milyon Euro da sen ver. Futbolu sen, basketbolu ben idare edeyim dedim. Geldi 150+1 dedi. Etti 151 milyon Euro.







Ben 1998-99'Da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimseye de söylemedim maliyeden korkuyorum diye. Senin verdiğin para? 80 milyon Euro. 150 milyon Euro söz verdin. Sözünü yerine getir.





ALİ KOÇ'A: SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM

Seni affetmem seni bu seyirciyle göndereceğim. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun.