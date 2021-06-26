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    • Spor
    • 26.06.2021 11:08
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    • 26.06.2021 11:08
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    Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta? 95. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

    95. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türk yarışçılığının en önemli derbilerinden birisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu heyecanı bugün yaşanacak. Peki; Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta? 95. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

    95. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gazi Koşusu'nun hangi kanalda yayınlanacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları en prestijli kupa için yarışacak. Peki; Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    ÖDÜL NE KADAR?

    Bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin lira, üçüncüye 420 bin lira, dördüncüye 210 bin lira, beşinciye 105 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak.

    Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

    GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek Gazi Koşusu, 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak.

    Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, Habertürk, Fox TV, NTV, TV100, Haber Global, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, A Spor, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.

        SEYİRCİ ALINMAYACAK

        Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak.

        Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapılacak.
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