Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik'i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.



Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları'nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.