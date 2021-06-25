Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.06.2021 19:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 19:50
    ABONE OL

    Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan eski başkan Aziz Yıldırım'a argo sözler: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin kongre sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor. 3 yıllık sessizliğini dün bozan Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım Koç'a "Enkaz aldık, borç şu kadar diyorsunuz şu kadar. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa gidip mahkemeye verin. Ben sizi mahkemeye vereceğim bunu bilin." ifadeleriyle yüklenirken Koç flaş bir yanıt verdi. Argo ifadeler kullanan Ali Koç, "Beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz!" şeklinde konuştu.

    Ali Koç argo kullandı!

    Fenerbahçe'nin kongre sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

    3 yıllık sessizliğini dün bozan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştirilerde bulundu.

    Koç yönetimini topa tutarak, "3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız." dedi. Yıldırım, Ali Koç'a yönelik, "Seni affetmem seni bu seyirciyle göndereceğim. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun." ifadelerini kullandı.

    Yıldırım, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını A.Ş haline getiriyorum de. Ben de o A.Ş'yi almaya talibim. Ben de Obradovic'i getiriyorum." dedi.

    Koç'a "Enkaz aldık, borç şu kadar diyorsunuz şu kadar. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa gidip mahkemeye verin." diyen Yıldırım, "Ben sizi mahkemeye vereceğim bunu bilin." dedi.

    KOÇ YILDIRIM'A ARGO İFADELERLE YANIT VERDİ
    Yıldırım'a bugün yanıt veren Ali Koç argo ifadeler kullandı. Koç, "Beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz!" şeklinde konuştu.

    İşte Koç'un Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamaları:

    Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Yapılan her konuşmada yapılan iyilere iyi, kötülere kötü dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık. 3 Temmuz'la ilgili olarak istişare etmeye çalıştık. Sayın Fethi Pekin bir yere kadar yapabildi, karşı taraf bir yerden sonra buna gerek duymadı. Biz bir tarafta çalıştık, karşı taraf bir noktada. Sağ olsun Sayın Şekip Mosturoğlu, Pekin'le asgari şartlarda görüştü.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili, "Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı" diye konuştu.

    "FENERBAHÇE'DE DE BİR PYK VAR!"
    Fenerbahçe'de de bir PYK var. PYK ne? Paralel Yönetim Kurulu... Biz geldiğimizden bu yana Federasyon'a gidiyor, fotoğraf veriyorlar. Acaba TFF'ye gittiklerinde çok sevdikleri Federasyon Başkanına 28 şampiyonluk başvurusunu soruyorlar mı? Harcama Limitleri'yle ilgili olarak 'Fenerbahçe'ye neden haksızlık yapıyorsunuz?' diyorlar mı? Yoksa sistematik olarak hakem hatalarına ilişkin olarak 'Aman iyi yapıyorsunuz' mu diyorlar? Ali Koç nefreti, nasıl sizin Fenerbahçe başarısı için isteğinizin önüne geçiyor?

        "BENİ KIZDIRMANIN NELERE MÂL OLACAĞINI GÖREMEMİŞ DURUMDA"
        İkilem yaşıyorum dedim... Dernekler geliyor seçim nedeniyle. Bir taraf diyor ki cevap vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Diğer taraf diyor ki o seviyeye inmeyin. Hala ikilem yaşıyorum. İçimden geldiği gibi davranacağım. Ben artık kırgın değil kızgınım. Sayın Aziz Yıldırım hala beni kızdırmanın nelere mâl olacağını görememiş durumda!

        "BURAYA GELECEK MEDENİ CESARETİNİ GÖSTERMESİNİ İSTERDİM"
        Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 sene evvel 'Burada farkla kazanacaksınız' diye kandırdılarsa, bence şu anda da kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini.

        "SADECE AZİZ YILDIRIM'SINIZ"
        Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız... Çünkü siz, sizi yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta, Fenerbahçe'den büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz ama kulübe artık zarar veriyorsunuz. Üç sene evvelki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçük düşürmek için yaptıklarınızı önce sizi - ama siz artık umurumda değilsiniz- sonra Fenerbahçe'yi küçük düşürüyorsunuz.

        "SPK NEREDE BİLİYOR MUSUNUZ?"
        Üç sene susmuşsunuz, biz sizi tahrik etmişiz... Gerçek değil. Gerçekleri söylemediğinizi üç sene önce de söylemiştim. Ama dün son derece küstah, tehditkar, intikam hisleriyle beslenmiş, rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacak tarzda bir üslup, kibir, parmak sallamalar... Unutmuştuk bunları, keşke tekrar hatırlamasaydık. Sayın Aziz Yıldırım, müsaade edin intikamınızı benim başkanlık dönemi bitince alın çünkü benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya aynaya bakarak bir kez daha kurun bu cümleyi. Bana olan husumetiniz, kulübe zarar veriyor. Koskoca efsane başkanımız, Fenerbahçe'yi SPK'ya veriyor. SPK nerede biliyor musunuz? Abdullah Kiğılı diyor ya Fenerium şu kadar değerde diye? Gelir gelmez, SPK'nın Fenerium'la açtığı soruşturmayla uğraştık, bu kadar değer yok diye.

        "YAZIKLAR OLSUN SİZE"
        Daha dönemin ilk başlarıydı, ortak bir tanıdığımıza 'Ölmeden intikamımı alacağım' demişsiniz. FETÖ'cülükle suçlamadım dediniz, daha dün birkaç derneklerden arkadaşlarla görüştüm. Ortak toplantılarınızda benim proje olduğumdan bahsetmişsiniz. Yazıklar olsun. Şunu bilin ben sizinle havada karada her yerde mücadele ederim ama kulübümüze zarar veriyorsunuz. Keşke akil adam olsaydınız, zaman zaman size danışabilseydik. 3 Temmuz Davası'nda tek vücut olsaydık ama şahsi bakışınız bu kulübün çıkarlarının önüne geçmiş. Nasıl bu kulübün başarısızlığını istersiniz sırf başında sevmediğiniz biri var diye.

        "MESUT ÖZİL İÇİN BİR KURUŞ ÖDEMEDİK"
        Mesut Özil için bir kuruş ödememişiz. Evet ödemedik. Maaşını Arsenal'den aldı, bonservisi yok. Olmayan bir şeyi TFF'ye nasıl bildirelim? Yok İrfan Can'ı 11 milyona almışız. Belgeleriyle açıklasın! Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diyen?

        "BENİ MAHKEME VERMEZSENİZ ADAM DEĞİLSİNİZ"
        Beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz! 150 milyon Euro, Dolar, TL... Bir şeyler anlatırken zaten Euro'lar, Dolar'lar karışıyor çorba alıyor. Bir şey diyeyim, yüz yüze geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. Siz gelmezseniz ben geleceğim, kaçmak yok! Camiayı, yönetime karşı kışkırtmayın. Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız, sizin gibi insanlardan beklenenleri yapın.

        Konuyu Rahmi Koç'tan açmışken, size iki şey söyleyeceğim. Bir lafı vardır, 'Yaydan çıkan ok ve ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez' diye. Siz dün o sözleri ettiniz, bunun da hesabını vereceksiniz. Fenerbahçe'yi değil siz, hiç kimse tehdit edemez.

        "BİRİ BU KULÜBÜ SATIŞA ÇIKARSA TARAFTAR AYAKTA DURUR"
        Kulübü sattırmam gibi garip garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi pişiriyorsunuz, sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Ne kulübü satan var ne de satabilecek mevzuatı var. Kurtarıcı rolüne girmişsiniz ama ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Biri bu kulübü satışa çıkarsa bu taraftar 3 Temmuz'daki gibi gereğini yapar!

        "KULÜP NASIL YÖNETİCİYE KASA KOLAYLIĞI YAPAR? BU KONUYU ANLATACAKSINIZ"
        Müthiş bir mali tablo bıraktığınızı iddia ediyorsunuz. Neredeyse biz ona borçlu olduğumuzu hissedecektim. Kulübün hangi yöneticinize kasa kolaylığı yaptığını orada konuşacağız. Bir yöneticinizin şirketinden 8.6 milyon dolar kredi alıp, 100 gün sonra 9.6 milyon dolar neden ödediğinizi anlatacaksınız. Söz konusu paraysa, kimse size laf edemez dediniz. Bu konuyu anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var, öyle kolay değil.

        "AZİZ YILDIRIM VE ARKADAŞLARI VARSA DÜŞMANA İHTİYACINIZ YOK"
        Aziz Yıldırım ve arkadaşları varsa, düşmana ihtiyacınız yok cümlesini kullanacağımı kim düşünebilirdi? Aziz Yıldırım, siz hala beni tanımamışsınız, benle uğraşıyorsunuz ama tanışacağız, daha fazla tanışacağız.

        "BİZ İYİ BİR ÜÇ SENE GEÇİRMEDİK"
        Başkanımızın dün değindiği konularda doğruluk payı da var. Siz bu üslup ve davranışla, kimsenin sizi dinlemesini bekleyemezsiniz. Biz iyi bir üç sene geçirmedik Sayın Aziz Yıldırım ama samimiyetimizden kimse şüphe edemez. En kötü günleri gördük, iyi günler yakında. Biz o günleri gördüğümüzde, cılız olan sesiniz hepten kesilmiş olacak. Hiçbir Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe'nin kötülüğünü istemez, onun için dua etmez, olduğu zaman da keyif almaz. Allah bana bugünleri göstermesin.

            "FENERBAHÇE İYİ YOLDA"
            Biz iyi yoldayız. Fenerbahçe iyi yolda. Futbolda şampiyon olamadık diye, karamsarlığınızı artırmayın. Aldığımız Fenerbahçe için UEFA rapor yayınlamış, her şey ortada ama Aziz Yıldırım öyle demiyor. Futbolda şampiyon olamadık diye karamsar olmayın... Bu sene o şampiyonluk gelecek, ondan sonra bakın neler olacak.

            "BU İŞİ BİZDEN İYİ BİLİYORSANIZ NEDEN 6 YILDA 100 MİLYON EURO ZARAR VAR?"
            Para yokmuş, 52 oyuncuyu nasıl almışız... Biz tüm transferleri al sat dengesiyle yaptık. Bir lira zarar yok çünkü yapma imkanımız yok. Bu işi bizden daha iyi biliyorsanız, neden son 6 yılınızda 100 milyon Euro transfer zararınız var?

            BASKETBOL TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ
            Basketbol öneriniz... Bu düşünülmüş, kurgulanmış, iyi senaryo kötü senaryo analizleri yapılmış bir fikir mi, yoksa çat kapı aklınıza geldi de söylediniz mi, bilmiyorum. Dinlemek isteriz. 35 milyon bütçemiz var diyorsunuz. Kulüpte olmadan da destek sağlayabilirsiniz. Basketbol teklifini değerlendirmek istiyoruz ama emin olmak istiyoruz. Bizi ikna etmeniz lazım. Bir sezon mu, iki sezon mu, ne şekilde garantileyeceksiniz? Bir teminat mektubu mu olacak? Herhalde hakkımızdır diye düşünüyorum.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            YKS'ye saatler kala kirli tiyatro! Katar...
            Haberler Spor Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan eski başkan Aziz Yıldırım'a argo sözler: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz