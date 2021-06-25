Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan eski başkan Aziz Yıldırım'a argo sözler: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

Fenerbahçe'nin kongre sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
3 yıllık sessizliğini dün bozan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştirilerde bulundu.
Koç yönetimini topa tutarak, "3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız." dedi. Yıldırım, Ali Koç'a yönelik, "Seni affetmem seni bu seyirciyle göndereceğim. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını A.Ş haline getiriyorum de. Ben de o A.Ş'yi almaya talibim. Ben de Obradovic'i getiriyorum." dedi.
Koç'a "Enkaz aldık, borç şu kadar diyorsunuz şu kadar. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa gidip mahkemeye verin." diyen Yıldırım, "Ben sizi mahkemeye vereceğim bunu bilin." dedi.
KOÇ YILDIRIM'A ARGO İFADELERLE YANIT VERDİ
Yıldırım'a bugün yanıt veren Ali Koç argo ifadeler kullandı. Koç, "Beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım, adam değilsiniz!" şeklinde konuştu.
İşte Koç'un Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamaları:
Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Yapılan her konuşmada yapılan iyilere iyi, kötülere kötü dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık. 3 Temmuz'la ilgili olarak istişare etmeye çalıştık. Sayın Fethi Pekin bir yere kadar yapabildi, karşı taraf bir yerden sonra buna gerek duymadı. Biz bir tarafta çalıştık, karşı taraf bir noktada. Sağ olsun Sayın Şekip Mosturoğlu, Pekin'le asgari şartlarda görüştü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili, "Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'DE DE BİR PYK VAR!"
Fenerbahçe'de de bir PYK var. PYK ne? Paralel Yönetim Kurulu... Biz geldiğimizden bu yana Federasyon'a gidiyor, fotoğraf veriyorlar. Acaba TFF'ye gittiklerinde çok sevdikleri Federasyon Başkanına 28 şampiyonluk başvurusunu soruyorlar mı? Harcama Limitleri'yle ilgili olarak 'Fenerbahçe'ye neden haksızlık yapıyorsunuz?' diyorlar mı? Yoksa sistematik olarak hakem hatalarına ilişkin olarak 'Aman iyi yapıyorsunuz' mu diyorlar? Ali Koç nefreti, nasıl sizin Fenerbahçe başarısı için isteğinizin önüne geçiyor?