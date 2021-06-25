Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan eski başkan Aziz Yıldırım'a argo sözler: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz

"BENİ KIZDIRMANIN NELERE MÂL OLACAĞINI GÖREMEMİŞ DURUMDA"

İkilem yaşıyorum dedim... Dernekler geliyor seçim nedeniyle. Bir taraf diyor ki cevap vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Diğer taraf diyor ki o seviyeye inmeyin. Hala ikilem yaşıyorum. İçimden geldiği gibi davranacağım. Ben artık kırgın değil kızgınım. Sayın Aziz Yıldırım hala beni kızdırmanın nelere mâl olacağını görememiş durumda!

"BURAYA GELECEK MEDENİ CESARETİNİ GÖSTERMESİNİ İSTERDİM"

Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 sene evvel 'Burada farkla kazanacaksınız' diye kandırdılarsa, bence şu anda da kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini.

"SADECE AZİZ YILDIRIM'SINIZ"

Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız... Çünkü siz, sizi yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta, Fenerbahçe'den büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz ama kulübe artık zarar veriyorsunuz. Üç sene evvelki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçük düşürmek için yaptıklarınızı önce sizi - ama siz artık umurumda değilsiniz- sonra Fenerbahçe'yi küçük düşürüyorsunuz.

"SPK NEREDE BİLİYOR MUSUNUZ?"

Üç sene susmuşsunuz, biz sizi tahrik etmişiz... Gerçek değil. Gerçekleri söylemediğinizi üç sene önce de söylemiştim. Ama dün son derece küstah, tehditkar, intikam hisleriyle beslenmiş, rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacak tarzda bir üslup, kibir, parmak sallamalar... Unutmuştuk bunları, keşke tekrar hatırlamasaydık. Sayın Aziz Yıldırım, müsaade edin intikamınızı benim başkanlık dönemi bitince alın çünkü benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya aynaya bakarak bir kez daha kurun bu cümleyi. Bana olan husumetiniz, kulübe zarar veriyor. Koskoca efsane başkanımız, Fenerbahçe'yi SPK'ya veriyor. SPK nerede biliyor musunuz? Abdullah Kiğılı diyor ya Fenerium şu kadar değerde diye? Gelir gelmez, SPK'nın Fenerium'la açtığı soruşturmayla uğraştık, bu kadar değer yok diye.