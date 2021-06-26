Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın zehir zemberek sözlerini aynı şekilde yanıtladı

PARALEL YÖNETİM KURULUSUNUZ!

"Yıldırım ve ekibi TFF ile görüşüyor. Acaba hiç 28 şampiyonluğuk talebimizle ilgili bir şey dediler mi? Neler konuştular çok merak ediyorum. Bizde de (PYD) Paralel Yönetim Kurulu var."