Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın zehir zemberek sözlerini aynı şekilde yanıtladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Kurul'un ilk gününde flaş açıklamalarda bulundu. Bugünkü seçime tek aday olarak giren Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ım sert sözlerine aynı şekilde yanıt verdi. Başkan Koç, "114 yıllık kulüp sizin tekelinizde değildir" dedi.
EMEĞİN KARŞILIĞINI ALAMADIK
Koç şöyle devam etti: "3 yıl evvel büyük bir coşkuşla göreve başladık ama emeğimizin karşılığını alamadık. Üzüntüler yaşadık. Futbol dışında tüm branşlarda başarılı olduk diyebilirim."
ARTIK ZARAR VERİYORSUNUZ
"Sivas'ın yenseydik bazı ithamlarla karşılaşmayacaktık. Ama Sivas'ın yenseydik Kayseri'de neler olurdu diyenler de var. Şunu bilmeliler ki artık Yıldırım ve ekibi F.Bahçe'ye zarar veriyor."