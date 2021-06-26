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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın zehir zemberek sözlerini aynı şekilde yanıtladı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Kurul’un ilk gününde flaş açıklamalarda bulundu. Bugünkü seçime tek aday olarak giren Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’ım sert sözlerine aynı şekilde yanıt verdi. Başkan Koç, “114 yıllık kulüp sizin tekelinizde değildir” dedi.

    Hesabını vereceksin

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Kurul'un ilk gününde flaş açıklamalarda bulundu. Bugünkü seçime tek aday olarak giren Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ım sert sözlerine aynı şekilde yanıt verdi. Başkan Koç, "114 yıllık kulüp sizin tekelinizde değildir" dedi.

    EMEĞİN KARŞILIĞINI ALAMADIK
    Koç şöyle devam etti: "3 yıl evvel büyük bir coşkuşla göreve başladık ama emeğimizin karşılığını alamadık. Üzüntüler yaşadık. Futbol dışında tüm branşlarda başarılı olduk diyebilirim."

    ARTIK ZARAR VERİYORSUNUZ
    "Sivas'ın yenseydik bazı ithamlarla karşılaşmayacaktık. Ama Sivas'ın yenseydik Kayseri'de neler olurdu diyenler de var. Şunu bilmeliler ki artık Yıldırım ve ekibi F.Bahçe'ye zarar veriyor."

        PARALEL YÖNETİM KURULUSUNUZ!
        "Yıldırım         ve ekibi TFF ile görüşüyor. Acaba hiç 28 şampiyonluğuk talebimizle ilgili bir şey dediler mi? Neler konuştular çok merak ediyorum. Bizde de (PYD) Paralel Yönetim Kurulu var."

        KÜSTAH, DENGESİZ VE TUTARSIZ


        "Tutarsız. Küstah. Dengesiz. İntikam hisleriyle bezenmiş. Tehditkar. Rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacağı tarzda mesajlar. Çirkin üslup. Yakışıksız içerik. Eksik ve yanlış bilgiler."

        NELER OLACAĞINI GÖREMİYOR!
        "Aziz Yıldırım benimle uğraşmanın nelere malolacağını görememiş durumda. Eğer Aziz Yıldırım gibi dostunuz varsa düşmana gerek yok! Sivas'a yenildiğimizde sizin sevindiğinizi düşünüyorum!.."

            RAHMİ KOÇ'UN BİR SÖZÜ VAR...
            "Rahmi Koç'un bir sözü var. Yaydan çıkan ok, ağızdan çıkan söz, geri gelmez. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Artık benim için sadece Aziz Yıldırım'sınız."

            GELİN FBTV'YE ÇIKALIM!
            "Size bir teklifim var. Gelin beraber FBTV'ye çıkalım. Tüm iddialarınızı orada yanıtlayayım. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin."

            DİVAN'IN BAŞINDA KÜÇÜK VAR
            Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul divan başkanlığı seçimi yapıldı. Vefa Küçük yeniden Divam Kurulu Başkanı oldu.

                YÖNETİM İBRA EDİLDİ
                Fenerbahçe'de                 mevcut başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi. 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemi ile birlikte 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönemi kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Her iki dönem de ibra edilmiş oldu.

                OY VERME 10.00'DA BAŞLAYACAK
                Başkan Ali Koç'un tek aday olarak yer alacağı Olağan Genel Kurul'da oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak. Ülker Stadı'ndaki seçimde aidatlarını yatıran 29 bin 9 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Kongreye katılımın nasıl olacağı büyük bir merakla bekleniyor.
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