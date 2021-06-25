Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.06.2021 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 18:57
    ABONE OL

    FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan bronz madalya!

    Son dakika haberleri... FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı. Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı FIVB Milletler Ligi'nde bu yıl Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

    Filenin Sultanlarından bronz madalya!

    FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finallerinin ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları" üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.

    İtalya'nın Rimini şehrindeki organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

    Organizasyonda ABD ve Brezilya bugün saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

    İLK TURDA 15 MAÇIN 11'İNİ KAZANDIK
    Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi 4 takımı arasında yer almayı başaran milliler, organizasyonun ilk turunda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak finallere yükseldi.

    FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamıştı.

    2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.

    Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı FIVB Milletler Ligi'nde bu yıl Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Koca'dan Kaftancıoğlu'na aşı göndermesi
    Haberler Spor FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan bronz madalya!