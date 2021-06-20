Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu... Sarı-Kırmızılı kulüpte 5 adayın yarıştığı ve 4731 üyenin oy kullandığı Olağan Genel Kurul'da 1541 oy alan Burak Elmas, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak kulübün yeni başkanı oldu. İki isim arasındaki yarış geceye damga vurdu.

YARIŞ SON ANA KADAR SÜRDÜ

Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasındaki yarış son ana kadar sürdü. İlk 27 sandıkta seçimi Hamamcıoğlu'nun gerisinde götüren Elmas, son 3 sandıkta farkı kapattı. 41 oy farkla seçimi kazandı.

METİN ÖZTÜRK 893 OYDA KALDI

Burak Elmas'ın başkan seçildiği kongrede 893 oy alan Metin Öztürk, Hamamcıoğlu'nun ardından 3. sırayı aldı. Diğer adaylardan Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir ise 92 oy alarak kongreyi tamamladı.

ELMAS: TEK YUMRUK OLACAĞIZ

Başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Elmas "Galatasaray için artık birlik vakti. Tüm camia tek yumruk olacağız" dedi.

KAZANAN G.SARAY OLDU!

Cimbom'un yeni başkanı Burak Elmas, "Kazanan Galatasaray oldu. Birlikte çok şey başaracağız. Buna inanıyorum" dedi.

GEREKENİ YAPACAĞIZ!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Genel Kurul sonrası teknik adam belirsizliği de büyük oranda sona erdi. Seçim öncesi her fırsatta Fatih Terim ile yola devam edileceğini açıklayan yeni başkan Burak Elmas, bu konuyla ilgili, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

İMZASI ARTIK AN MESELESİ

Yeni başkan Burak Elmas'ın ilk iş olarak Fatih Terim'le masaya oturacağı öğrenildi. İkilinin bugün bir araya geleceği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu belirtildi.

KONGREDE YÜKSEK TANSİYON

Burak Elmas'ın Galatasaray Başkanı seçildiği kongrede son bölümde tatsız olaylar yaşandı. Bir genel kurul üyesinin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadın üyeye hakaret etmesinin ardından ortalık karıştı. Galatasaray Lisesi koridorlarına taşan olay, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdirildi.



Adnan Polat, oyunu 4 nolu sandıkta kullandı.

Yiğit Şardan genel kurulda umduğunu bulamadı.





Başkan adayı Öztürk oyunu 2 nolu sandığa attı.

Eski başkan Dursun Özbek de oyunu kullandı.

FUTBOLCULAR YALNIZ BIRAKMADI

G.SARAYLI eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı. Eski teknik direktörlerden Hamza Hamzaoğlu da oy kullandı.

SEDYEYLE GELDİ OYUNU KULLANDI

Genel Kurul ilginç görüntülere sahne oldu. Hastaneden sedyeyle gelen bir üye oyunu kullanıp gitti. Katılımın yüksek olduğu gözlendi.