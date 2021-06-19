





Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ile ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli?



İşte Elmas ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve biyografisi