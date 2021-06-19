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    • 19.06.2021 23:24
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    Galatasaray'ın yeni başkanı kimdir, kaç yaşında nereli? Burak Elmas'ın listesi ve ...

    Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan , kulüpte başkanlık koltuğuna oturan 38. isim oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı kaç yaşında ve nereli? Burak Elmas ne iş yapıyor? Burak Elmas'ın listesinde kimler yer alıyor? İşte 'nün 38. başkanı Burak Elmas ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    Burak Elmas kimdir?

    Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.




    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ile ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
    Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli?


    İşte Elmas ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve biyografisi



    GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI BURAK ELMAS KİMDİR?
    1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır.



        Burak Elmas, iş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

        1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır.



        Burak Elmas, iş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.



        Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.



            23 YAŞINDAYKEN...
            Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.



            Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

            Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.



            ELMAS'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?
            Asil:             Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

            Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

                "TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
                Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimlerden önce "Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz ama onun isteğini bilmiyoruz henüz görüşmedik. Kendisiyle göreve geldiğimiz takdirde görüşeceğiz. Görüşme neticesinde kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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