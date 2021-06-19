Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı kırmızılıların 38. başkanı Burak Elmas ile ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İşte Elmas ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve biyografisi
GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI BURAK ELMAS KİMDİR?
1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır.