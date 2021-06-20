Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.06.2021 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2021 09:10
    ABONE OL

    'ın gündemindeki genç Brezilyalı ve menajerinden Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

    'da dün yapılan başkanlık seçimlerini Burak Elmas kazandı. Elmas'ın zafere ulaşması sonrası ile yola devam açıklaması beklenirken, Terim tarafından daha önce hazırlanan rapor doğrultusunda çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi. Scout ekibinin tavsiyesi üzerine takibe alınan 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ve menajeri ise takvim.com.tr'den Okan Beltek'e özel açıklamalarda bulundu.

    Okan Beltek
    Özel haber
    G.Saray'ın gündemindeki genç Brezilyalı ve menajerinden flaş açıklamalar

    Galatasaray'da Burak Elmas; Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir ile girdiği yarışı kazanarak sarı-kırmızılı ekibin 38. başkanı oldu. Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Seçim sürecinde yaptığı açıklamalar ile Fatih Terim'le çalışacağını duyuran Elmas'ın önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla bir araya gelmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

    TERİM'İN LİSTESİ ÜZERİNDEN DEVAM
    Galatasaray'da sezonun sona ermesi sonrası Fatih Terim ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen eksik mevkilerle ilgili yapılan transfer çalışmaları sürüyor. Yerli transferde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile kadro güçlendirilirken, yabancı transferde de hareketli günler yaşandığı ifade ediliyor. Finansal Fair Play'in sona ermesiyle sarı-kırmızılı ekibin eli rahatlarken, yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması nedeniyle scout transferlerine de yoğunlaşılacağı belirtildi.

    GENÇ YILDIZLAR RADARDA
    Özellikle TFF tarafından yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması sonrası Galatasaray'da +6'lık kısım için genç yıldız adaylarının radara girdiği öğrenildi. Scout ekibi tarafından bu doğrultuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı Saymon Cabral'ın da listede olduğu belirtildi. Sağ kanatta forma giyen genç yıldız adayının yakından takip edildiği ve ilk raporun olumlu yönde olduğu öğrenilirken, transferin Fatih Terim'in onayına bağlı olduğu kaydedildi.

        GÜNDEMDEKİ İSİM TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
        Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Saymon Cabral ve menajeri Fabricio Pires takvim.com.tr'den Okan Beltek'e konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili özel açıklamalar yaparken, Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. İşte Saymon Cabral ve menajerinin açıklamaları:



        "GALATASARAY DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN"
        Saymon Cabral: "Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur.

        Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden birisi. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor, hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek."

            "GALATASARAY HEYECAN VERİCİ"
            Menajer Fabricio Pires:             "Saymon ile ilgili henüz resmi bir teklif almadık. Ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici bir kulüp ve Türkiye harika bir ülke.

            "BAE VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"
            Saymon için şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın bazı kulüplerinden teklifler aldık. Bonservis bedeli konusunda Avai ve Spartak Trnava ile henüz konuşmadık. Galatasaray'dan resmi teklif gelmesi elbette bizi mutlu edecektir. Ancak şu ana kadar Galatasaray'la görüşmedik."

            SAYMON CABRAL KİMDİR?
            2001 doğumlu genç yıldız adayı, 2019 yılında Avai'den Slovakya'nın Spartak Trnava ekibine transfer oldu. Bu sezon A Takım ile maçlara çıkmaya başlayan isim büyük kulüplerin radarına girdi.

                Sağ ayağını etkili kullanan ve özellikle çizgiye inerek içeriye çevirdiği toplarla arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokan Brezilyalı futbolcu hızı ve tekniği ile dikkat çekti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 200 bin dolar olan futbolcunun transferini sarı-kırmızılı ekibin 1 milyon euro civarına bitirmesi bekleniyor.

                Takvim.com.tr/Okan Beltek
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                G.Saray'ın gündemindeki genç Brezilyalı ve menajerinden flaş açıklamalar
                Haberler Spor Galatasaray'ın gündemindeki genç Brezilyalı Saymon Cabral ve menajerinden Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar