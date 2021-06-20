Galatasaray'da Burak Elmas; Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir ile girdiği yarışı kazanarak sarı-kırmızılı ekibin 38. başkanı oldu. Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Seçim sürecinde yaptığı açıklamalar ile Fatih Terim'le çalışacağını duyuran Elmas'ın önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla bir araya gelmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
TERİM'İN LİSTESİ ÜZERİNDEN DEVAM
Galatasaray'da sezonun sona ermesi sonrası Fatih Terim ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen eksik mevkilerle ilgili yapılan transfer çalışmaları sürüyor. Yerli transferde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile kadro güçlendirilirken, yabancı transferde de hareketli günler yaşandığı ifade ediliyor. Finansal Fair Play'in sona ermesiyle sarı-kırmızılı ekibin eli rahatlarken, yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması nedeniyle scout transferlerine de yoğunlaşılacağı belirtildi.
GENÇ YILDIZLAR RADARDA
Özellikle TFF tarafından yabancı sınırının 8+6 olarak açıklanması sonrası Galatasaray'da +6'lık kısım için genç yıldız adaylarının radara girdiği öğrenildi. Scout ekibi tarafından bu doğrultuda geniş kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı Saymon Cabral'ın da listede olduğu belirtildi. Sağ kanatta forma giyen genç yıldız adayının yakından takip edildiği ve ilk raporun olumlu yönde olduğu öğrenilirken, transferin Fatih Terim'in onayına bağlı olduğu kaydedildi.