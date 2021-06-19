Bu seçim, Galatasaray için çok önemli bir seçim. Galatasaray kararını verdi, kaybeden kimse yok. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Bu uzun maratonda benim ailem olan ve beni bir saniye yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim, iyi ki varsınız. Sevgili aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaşasın Galatasaray!

FATİH TERİM SORULDU

Elmas'a Fatih Terim ile devam edip etmeyecekleri soruldu.