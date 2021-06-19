Uzun bir süredir Galatasaray camiasında büyük heyecanla beklenen gün geldi, çattı. Sarı- Kırmızılılar'ın 38. başkanı bugünkü olağan genel kurulda belli olacak. Mustafa Cengiz'in ardından kulübün başına geçecek olan kişinin seçileceği genel kurulda 5 aday kıyasıya şekilde yarışacak.
15.00'TE OY VERME BİTECEK
G.Saray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te bitecek. Oy hakkı bulunan 8 bin 500 üyenin 3 bin 500'ünün katılımı bekleniyor.
HER ADAYIN BİR RENGİ VAR
Seçimde başkan adaylarından Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.
COVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK
Üyeler 30 sandıkta oy kullanabilecek. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenecek. Ayrıca sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi de sağlanacak.
FATİH TERİM'İN GÖZÜ SEÇİMDE
Bugünkü genel kurul Galatasaray başkanı ile beraber takımın yeni teknik direktörünü de belirleyecek. Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde Fatih Terim'in hemen Florya'daki görevinin başına dönmesi bekleniyor. Eşref Hamamcıoğlu, Terim'le görüşüp karar vereceklerini belirtirken, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'in tercihlerini yabancı hocadan yana kullanacağı ifade ediliyor. Taraftarlar da seçim sonucunu heyecanla bekliyor.