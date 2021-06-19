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    Galatasaray’da tarihi seçim! , , , ve yarışacak

    , , , ve , Galatasaray’ın yeni başkanı olmak için yarışacak. 'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurula oy hakkı olan 8 bin 500 üyeden 3 bin 500'ünün katılması bekleniyor.

    Saray’da tarihi seçim

    Uzun bir süredir Galatasaray camiasında büyük heyecanla beklenen gün geldi, çattı. Sarı- Kırmızılılar'ın 38. başkanı bugünkü olağan genel kurulda belli olacak. Mustafa Cengiz'in ardından kulübün başına geçecek olan kişinin seçileceği genel kurulda 5 aday kıyasıya şekilde yarışacak.

    15.00'TE OY VERME BİTECEK
    G.Saray     Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te bitecek. Oy hakkı bulunan 8 bin 500 üyenin 3 bin 500'ünün katılımı bekleniyor.



    HER ADAYIN BİR RENGİ VAR
    Seçimde başkan adaylarından Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

    COVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINACAK
    Üyeler 30 sandıkta oy kullanabilecek. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenecek. Ayrıca sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi de sağlanacak.



    FATİH TERİM'İN GÖZÜ SEÇİMDE
    Bugünkü genel kurul Galatasaray başkanı ile beraber takımın yeni teknik direktörünü de belirleyecek. Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde Fatih Terim'in hemen Florya'daki görevinin başına dönmesi bekleniyor. Eşref Hamamcıoğlu, Terim'le görüşüp karar vereceklerini belirtirken, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'in tercihlerini yabancı hocadan yana kullanacağı ifade ediliyor. Taraftarlar da seçim sonucunu heyecanla bekliyor.




        Yiğit Şardan'ın YK asil listesi

        Özcan Çetinsoy
        Abdurrahim Albayrak
        Murat Yalçındağ
        Ahmet Aslan
        Ömer Mafa
        Mete Serkan Sevim
        Dorukhan Acar
        Begüm Özkan
        Murat Özkaya
        Murat Erku



        Hamamcıoğlu'nun YK asil listesi

        Osman Kocaman
        Tuncer Hunca
        Gürkan Eliçin
        Ahmet Arif Bağlıca
        Levent Yaz
        Cemal Özgörkey
        Cenk Soyer
        Cevat Genç
        Ahmet Yavuz
        E.Tezel Aldanmaz



        Burak Elmas'ın YK asil listesi

        Ali Polat Bengiserp
        M.Remzi Sanver
        Başak Karaca
        B.Ardakoç Kanık
        Turhan Özen,
        Burçak Emre Zorlu
        Şükrü Köksal Ünlü
        Rezan Epözdemir
        M.Özgür Kalelioğlu
        Özgür Işıtan Gün



            Metin Öztürk'ün YK asil listesi

            Nasuhi Sezgin
            B.İsmail Bahçetepe
            Rıza Tevfik Morova
            Erol Erkuloğlu
            A.Yılmazkaya Dinçbaylı
            İsmail Sarıkaya
            Osman Aral
            Emre Alkin
            Dikran Gülmezgil
            Nihat Kırmızı



            İbrahim Öztürk'ün YK asil listesi

            Mustafa Tanrıyar
            Mustafa Keten
            Hilmi Develi
            Volkan Vural
            Cemal Sedat Dayıoğlu
            Murat Atay
            R. Selim Demir
            Banu Kavak
            Ali Fatinoğlu
            Tamer Koldaş



            DİVAN BAŞKANI DERKAN
            G.Saray yeni Divan Kurulu başkanını seçti. 446 oy alan Aykutalp Derkan, Niyazi Yelkencioğlu'nun önünde seçimi kazandı.

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