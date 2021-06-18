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    • 19.06.2021 00:30
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    • 19.06.2021 00:30
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    Paletli yüzmede , dünya şampiyonu oldu

    17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda milli sporcu , 50 metre dip disiplininde dünya şampiyonu oldu. , şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak tamamladı. Haberin detayları...

    AA
    Kaan Kahraman, dünya şampiyonu oldu

    ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce 50 metre su üstünde gümüş madalya alan , bu kez 50 metre dip disiplininde yarıştı.

    Kaan 15.02 saniyelik derecesiyle bu kategoride dünya şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı.

    Kadınlar 50 metre dip disiplininde ise , 16.96 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

    Kadınlar 4X100 metre su üstü bayrak yarışında ise , , ve Beril Ülker'den oluşan milli takım ise 4. oldu.

    , şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak tamamladı. Türkiye, 22 ülke arasında ise şampiyonayı 4. sırada bitirdi.

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Öze, 'da önemli bir başarı elde ettiklerini anlatarak, "Genç millilerimiz Kaan Kahraman ile dünya şampiyonluğu ve ikinciliğine, bayrak takımımız ile dünya şampiyonluğuna, Beril Ülker ile dünya üçüncülüğüne imza attık. İnanılmaz bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. Ülkemiz adına gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bizlere yaşattıkları bu muhteşem mutluluk için sporcularımıza, teknik ekibe, antrenörlerimize, desteklerini esirgemeyen sporcu ailelerine teşekkür ediyorum. Genç millilerimizi İtalya dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılayıp, hepsini alkışlayacağız." ifadelerini kullandı.

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