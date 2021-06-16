Şampiyonlar Ligi kura çekimi Galatasaray rakibi kim? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme GS rakibi kim oldu?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi Galatasaray rakibi kim? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda GS rakibi belli oluyor. GS rakibi kim oldu sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray rakibi kim sorusunun cevabını sorguluyor. skoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag'dan birisi Galatasaray'ın rakibi olacak.