Başkan Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.
Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.
BAKÜ'DE SEVGİ SELİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.
Başkan Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.
Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.