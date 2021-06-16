GALATASARAY SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi kura çekimi Galatasaray rakibi kim? | GS-PSV Eindhoven

Şampiyonlar Ligi kura çekimi Galatasaray rakibi kim? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda GS rakibi belli oluyor. GS rakibi kim oldu sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray rakibi kim sorusunun cevabını sorguluyor. skoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag'dan birisi Galatasaray'ın rakibi olacak.

GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşti. Bu turda ilk maç 20-21 Temmuz, ikinci maç ise 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV HAKKINDA

Hollanda temsilcisi, ligini 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Granada, PAOK ve Omonia takımlarının arasında 12 puanla lider turlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos'a elendi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.