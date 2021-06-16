Son dakika haberine göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibinin PSV Eindhoven olmasının ardından gözler maç tarihine çevrildi. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta? GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...

GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

İşte merak edilen gelişmeler;