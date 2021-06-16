Son dakika haberine göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibinin PSV Eindhoven olmasının ardından gözler maç tarihine çevrildi. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman, saat kaçta? GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...
GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.
İşte merak edilen gelişmeler;
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti.
İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci ön eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.