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    , 'da 2'de gol kralı olan 'u kadrosuna kattı

     transfer sezonunu ile açtı... Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon formasıyla 'de 27 kez ağları sarsan ve gol kralı olmayı başaran ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe'nin kasasından Darmstad ile sözl 29 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli çıkmayacak.

    Serdar Dursun Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe transfer sezonunu ile açtı... Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon formasıyla 'de 27 kez ağları sarsan ve gol kralı olmayı başaran ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    'nin kasasından Darmstad ile sözl 29 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli çıkmayacak. 'da gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Serdar Dursun, transferi sonrası, "Çok mutluyum, heyecanlıyım. Büyük taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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