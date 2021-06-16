Fenerbahçe transfer sezonunu Serdar Dursun ile açtı... Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Darmstad formasıyla Bundesliga 2'de 27 kez ağları sarsan ve gol kralı olmayı başaran Serdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin kasasından Darmstad ile sözl 29 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli çıkmayacak. Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu unvanını elinde bulunduran Serdar Dursun, transferi sonrası, "Çok mutluyum, heyecanlıyım. Büyük taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.