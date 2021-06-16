Serdar Dursun kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun kaç yaşında, kariyeri nasıl?

Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip, transfer bombasını patlattı ve Bundesliga 2'de gol kralı olan golcü oyuncu Serdar Dursun'la anlaşma sağladı. Bu nedenle Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
Serdar Dursun, 19 Ekim 1991'de Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Billstedt'in altyapısında başlayan Serdar, 2005'te Concordia Hamburg'a katıldı ve burada geçirdiği 3 senenin ardından Hannover 96 akademisine katıldı.
Hannover 2'de 2 yıl oynayan Serdar'ın yolu 2011'de Türkiye'ye düştü. Ülkesine Eskişehirspor formasıyla dönen 1.90'lık forvet Türkiye'de beklediğini bulamadı.
Eskişehirspor'da 2, kiralık forma giydiği Şanlıurfaspor'da 5 maça çıkan Türk oyuncu, 2013'te Denizlispor'da golle tanıştı. 16 maçta 2 gol atan Serdar'ın bir sonraki durağı Fatih Karagümrük oldu.
Karagümrük'te geçirdiği 2 sezonda 70 maça çıkan ve 19 gol, 1 asistle skora katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, 2016'da Almanya'ya dönüş yaptı.
Greuther Fürth'te 64 maça çıkan ve 15 gol, 5 asistle oynayan Serdar Dursun, 2018'de kariyerinin en iyi dönemlerini geçireceği Darmstadt 98'e 350 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 19 gol, 6 asist kaydeden 29 yaşındaki forvet, ikinci sezonunda zirveye çıktı.