Serdar Dursun kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun kaç yaşında, kariyeri nasıl?

Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip, transfer bombasını patlattı ve Bundesliga 2'de gol kralı olan golcü oyuncu Serdar Dursun'la anlaşma sağladı. Bu nedenle Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.