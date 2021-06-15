Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir ismi kadrosuna kattı.
Sarı-Lacivertli ekip Serdar Dursun transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.
Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.