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    • 15.06.2021 18:33
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    • 15.06.2021 18:48
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    Son dakika: transferini duyurdu!

    Son dakika transfer haberleri... , 2. Bundesliga takımlarından 'de forma giyen santrafor 'u kadrosuna kattığını açıkladı.

    Fenerbahçe'den flaş transfer!

    Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir ismi kadrosuna kattı.

    Sarı-Lacivertli ekip Serdar Dursun transferini resmen açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

    Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

        Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!

        SERDAR DURSUN KİMDİR?
        19 Ekim 1991 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde doğan Serdar Dursun, futbol hayatına Billstedt'in altyapısında başladı.

        Daha sonra Concordia Hamburg'a katılan gurbetçi oyuncu, 2008 yılında Almanya'nın köklü ekiplerinden olan Hannover 96'ın genç takımına dahil edildi. Hannorver'de A takıma yükselemeyen Serdar'ın 2010 yılında Türkiye macerası başladı.

        TÜRKİYE KARİYERİ
        Eskişehirspor'a bedelsiz olarak gelen Serdar, forma şansı bulmakta zorlandı ve A2 Takımı'nda sıklıkla görev aldı. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Serdar, Şanlıurfaspor'a kiralanırken, yine umduğunu bulamadı ve sadece 4 maçta görev alabildi.

        2013-2014 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yolunu tutan golcü isim, 16 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı.

        2014-2015 sezonu ise Serdar Dursun'un Türkiye kariyerindeki en doğru kararı vereceği zamandı. 2. Lig ekiplerinden Karagümrük'e transfer olan Serdar, adeta yeniden doğdu. İlk sezonunda 39 maçta 13, ikinci sezonunda ise 35 maçta 11 gol kaydetti.

            ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ
            Almanya'dan genç yaşında geldiği Türkiye'de; Eskişehir, Denizlispor, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra istediği değeri bulamadığını düşünüp kariyerinde yeni bir sayfa açarak Almanya'ya geri döndü. Serdar Dursun Greüther Fürth ve Darmstadt'ta yaptıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

            Fürth'te geçirdiği iki sezonda 15 gol atan Serdar, 2018-2019 sezonunun başında 350 bin Euro karşılığında Darmstadt 98'e transfer oldu. İlk sezonunda 35 maçta 11 gol atan gurbetçi oyuncu, bu sezon ise kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.
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