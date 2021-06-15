ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

Almanya'dan genç yaşında geldiği Türkiye'de; Eskişehir, Denizlispor, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra istediği değeri bulamadığını düşünüp kariyerinde yeni bir sayfa açarak Almanya'ya geri döndü. Serdar Dursun Greüther Fürth ve Darmstadt'ta yaptıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fürth'te geçirdiği iki sezonda 15 gol atan Serdar, 2018-2019 sezonunun başında 350 bin Euro karşılığında Darmstadt 98'e transfer oldu. İlk sezonunda 35 maçta 11 gol atan gurbetçi oyuncu, bu sezon ise kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.