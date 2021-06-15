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    • Spor
    • 16.06.2021 01:22
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    • 16.06.2021 01:22
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    , milli atlet 'yı kutladı: Bizleri gururlandırdı

    , sırıkla atlamada 'na katılmaya hak kazanan milli atlet 'yı tebrik etti. Haberin detayları...

    AA
    Bakan Kasapoğlu milli atleti kutladı

    Bakan Kasapoğlu paylaştığı mesajında, 'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla rekoru kırarak olimpiyat vizesi aldığını belirterek, "Milli atletimiz Ersu Şaşma, bizleri gururlandırdı. Bugünkü yarışmalar sonunda 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru da kıran milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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