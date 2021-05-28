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    • Spor
    • 28.05.2021 15:37
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    • 28.05.2021 15:54
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    SON DAKİKA! 'da 5 ayrılık birden! Açıklama geldi

    Son dakika haberine göre 'dan yapılan açıklamada 5 futbolcuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Ayrılık mesajında Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye teşekkür edildi.

    Trabzonspor'da 5 ayrılık birden! Açıklama geldi

    Toto Süper Lig ekiplerinden , gelecek sezon çalışmalarına hızlı başladı. Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan bordo mavililer, birçok oyuncuyla da temas halindeydi.

    Bunun yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı, yola devam etmek istemediği isimleri yönetime bildirmişti. Bu doğrultuda Trabzonspor'da 5 isimle yollar ayrıldı. Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye teşekkür edildi.

    İşte o paylaşım ve yapılan açıklama;
    "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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