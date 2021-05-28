Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.05.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 16:42
    ABONE OL

    'ta ikinci dönemi

    () takımlarından , teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden 'yi getirdi. Juventus, Pirlo'nun görevine son vermişti.

    AA
    İkinci Allegri dönemi başladı

    Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği 'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

    8,5 MİLYON EURODAN 4 YILLIK SÖZLEŞME
    'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon euro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Allegri, Juventus'ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 ve 2 zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise 'nde finale kadar yükselmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Akşener'den bir tuhaf hareket! Sosyal medyada gündem oldu
    Haberler Spor Juventus'ta ikinci Massimiliano Allegri dönemi