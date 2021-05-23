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    Yüzde 51

    'de Başkan henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük kısmı ve yakın çevresi 'nun kalması yönünde Koç'a baskı yapıyor. Belözoğlu ile devam etme fikrine sıcak olan Ali Koç bir yandan da yabancı hoca arayışına devam ediyor. Gündemdeki isimler ise Löw ve Labbadia..

    Yüzde 51 Emre Belözoğlu

    Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen 'de "teknik direktör kim olacak" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. Başkan teknik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu başkanın ve yakın çevresi ile devam etmesi için baskıyı arttırmış durumda.

    ALİ KOÇ İKNA OLMAK ÜZERE
    Emre Belözoğlu'nun kulübün DNA'sı için uygun isim olduğu yönünde görüşler bildirilirken Koç'un da ikna olmaya yakın olduğu belirtiliyor. Başkan Koç ve kurmayları, transferlerin ve kadro yapılanmasının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesinin çözüme kavuşması konusunda ise hemfikirler.

    LÖW VE LABBADİA DA GÜNDEMDE
    Takımı     yabancı bir hocaya emanet etme düşüncesini de tamamen rafa kaldırmayan Ali Koç, 'ndan ayrılacak olan ile birlikte 'yı gündemde tutuyor. Emre Belözoğlu'nun takımdaki durumuna göre bu iki hocadan biriyle temasa geçilmesi planlanıyor.

    Fenerbahçe'nin başında 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı- Lacivertliler, bu maçlarda 18 gol attı, 10 gol yedi.

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