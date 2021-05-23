Yüzde 51 Emre Belözoğlu

Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de "teknik direktör kim olacak" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç teknik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu başkanın ve yakın çevresi Emre Belözoğlu ile devam etmesi için baskıyı arttırmış durumda.

ALİ KOÇ İKNA OLMAK ÜZERE

Emre Belözoğlu'nun kulübün DNA'sı için uygun isim olduğu yönünde görüşler bildirilirken Koç'un da ikna olmaya yakın olduğu belirtiliyor. Başkan Koç ve kurmayları, transferlerin ve kadro yapılanmasının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesinin çözüme kavuşması konusunda ise hemfikirler.

LÖW VE LABBADİA DA GÜNDEMDE

Takımı yabancı bir hocaya emanet etme düşüncesini de tamamen rafa kaldırmayan Ali Koç, Alman Milli Takımı'ndan ayrılacak olan Joachim Löw ile birlikte Bruno Labbadia'yı gündemde tutuyor. Emre Belözoğlu'nun takımdaki durumuna göre bu iki hocadan biriyle temasa geçilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'nin başında 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı- Lacivertliler, bu maçlarda 18 gol attı, 10 gol yedi.