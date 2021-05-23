Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Eğer olmaz gündemdeki diğer isimler Löw ve Labbadia..
Süper Lig bitti ve ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak soruları sorulmaya başlandı. Takımın başına geçmesiyle birlikte olumlu bir hava estiren Emre Belözoğlu'nun kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu. Yönetimin büyük kısmı ve yakın çevresi Emre Belözoğlu'nun kalması yönünde Koç'a baskı yapıyor. Belözoğlu ile devam etme fikrine sıcak olan Ali Koç bir yandan da yabancı hoca arayışına devam ediyor. Gündemdeki isimler ise Löw ve Labbadia..
23.05.2021 06:51
- Son Güncelleme: 23.05.2021 06:51