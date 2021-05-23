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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Eğer olmaz gündemdeki diğer isimler Löw ve Labbadia..

Süper Lig bitti ve ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak soruları sorulmaya başlandı. Takımın başına geçmesiyle birlikte olumlu bir hava estiren Emre Belözoğlu'nun kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu. Yönetimin büyük kısmı ve yakın çevresi Emre Belözoğlu'nun kalması yönünde Koç'a baskı yapıyor. Belözoğlu ile devam etme fikrine sıcak olan Ali Koç bir yandan da yabancı hoca arayışına devam ediyor. Gündemdeki isimler ise Löw ve Labbadia..

23.05.2021 06:51 - Son Güncelleme: 23.05.2021 06:51
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Eğer olmaz gündemdeki diğer isimler Löw ve Labbadia..

Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de "teknik direktör kim olacak" sorusunun cevabı için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Eğer olmaz gündemdeki diğer isimler Löw ve Labbadia..

Başkan Ali Koç teknik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu başkanın ve yakın çevresi Emre Belözoğlu ile devam etmesi için baskıyı arttırmış durumda.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Eğer olmaz gündemdeki diğer isimler Löw ve Labbadia..

ALİ KOÇ İKNA OLMAK ÜZERE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Eğer olmaz gündemdeki diğer isimler Löw ve Labbadia..

Emre Belözoğlu'nun kulübün DNA'sı için uygun isim olduğu yönünde görüşler bildirilirken Koç'un da ikna olmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Eğer olmaz gündemdeki diğer isimler Löw ve Labbadia..

Başkan Koç ve kurmayları, transferlerin ve kadro yapılanmasının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesinin çözüme kavuşması konusunda ise hemfikirler.