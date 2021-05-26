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    bahçe'de Ali Koç ve Burak İnce için devrede

    bahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet ve merkez orta saha Burak İnce var.

    Altın avcısı fener

    Fenerbahçe, Altınordu'nun 2 genç yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilerin hedefinde performansı ile dikkat çeken Altınordu'nun genç yıldızları forvet ve merkez orta saha Burak İnce var.

    bahçe Başkanı Ali Koç'un arasının iyi olduğu Altınordu Başkanı 'ı arayarak oyuncuların transferini gerçekleştirmek için görüştüğü öğrenildi. Altınordu'nun, Enis Destan için 3 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istediği bildirildi.

    Enis Destan'a , ile , ve 'in takımı de talip. Burak İnce'ye ise , ve 'dan görücüler gelmişti.

    FENER'DE FERDİ BELİRSİZLİĞİ!
    Ara transfer döneminde sözleşmesinin uzatılması gündeme gelen ancak sezonuna bırakılan 'nun henüz kulübe çağrılmadığı öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili tasarrufun birkaç gün için-de kesinlik kazanacağı ifade ediliyor. Ferdi Kadıoğlu'nu 'ın da istediği öğrenildi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç Enis Destan ve Burak İnce için devrede