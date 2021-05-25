Alınan bilgilere göre Altınordu kulübü, Enis ve Burak için toplam 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istendiği de öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise geleceğin büyük yıldızları olarak gösterilen Enis ve Burak için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Sarı-Lacivertliler'in takas futbolcu ve bonus rakamları ile aradaki farkı kapatmayı planladığı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un ayrıca iki futbolcunun 1 sezon Altınordu'da kiralık oynaması yönünde teklif yaptığı da gelen bilgiler arasında.
Ancak her iki oyuncuya da Avrupa'dan teklifler olduğu için Altınordu'nun 8 milyon Euro'nun altına inmeyi düşünmediği öğrenildi.