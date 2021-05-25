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    • 25.05.2021 20:01
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    Fenerbahçe Başkanı , 'nun kapısını çaldı! İşte ile 'ın fiyatı

    Fenerbahçe Başkanı , ’nun iki genç yeteneği ve için bugün Altınordu’nun kapısını çaldı. Başkan Ali Koç, Altınordu Başkanı ile görüşürken, kritik zirvenin detaylarına takvim.com.tr ulaştı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    İşte iki genç yıldızın fiyatı

    Alınan bilgilere göre Altınordu kulübü, Enis ve Burak için toplam 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istendiği de öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise geleceğin büyük yıldızları olarak gösterilen Enis ve Burak için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

    Sarı-Lacivertliler'in takas futbolcu ve bonus rakamları ile aradaki farkı kapatmayı planladığı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un ayrıca iki futbolcunun 1 sezon Altınordu'da kiralık oynaması yönünde teklif yaptığı da gelen bilgiler arasında.

    Ancak her iki oyuncuya da Avrupa'dan teklifler olduğu için Altınordu'nun 8 milyon Euro'nun altına inmeyi düşünmediği öğrenildi.

        17 yaşındaki Burak İnce orta alanın ortasında oynuyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor. Bu sezon Altınordu formasıyla 29 maça çıkan Burak İnce 6 gol atmayı başardı.

        18 yaşındaki Enis Destan ise forvet. 1.85 boyundaki genç futbolcu bu sezon 29 maçta oynadı ve 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Enis özellikle play-off yarı finalinde Samsunspor'a orta sahadan attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti.

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