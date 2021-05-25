Alınan bilgilere göre Altınordu kulübü, Enis ve Burak için toplam 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 30 pay istendiği de öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise geleceğin büyük yıldızları olarak gösterilen Enis ve Burak için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.