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    • 25.05.2021 22:57
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    gelecek sezon formalarının tanıtımını paylaştı

    , 2021/22 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla tanıttı. İşte li takımın yeni formaları...

    Trabzonspor gelecek sezon formalarını tanıttı!

    Kulübü, 2021-2022 sezonu için hazırlanan formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yaptı.

    Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından "Fırtına 2021-2022 sezonu formalarıyla sahada" başlığıyla yapılan paylaşımda, 'nda futbolcular , , , Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun yer aldığı video ile yeni sezon formalarının tanıtımı yapıldı.

    ile gibi 'un tarihi ve turistlik mekanlarının görsellerinin de yer aldığı video, kısa sürede taraftarlarca büyük beğeni aldı.

    Paylaşımda, "Efsane çubuklu formamız, rengini denizden alan açık mavi formamız ve yöresel telkari işlemeli koyu lacivert formamız haziranın üçüncü haftası tüm TS Clup'larda ve online mağazada." ifadelerine yer verildi.

    Trabzonspor'un Twitter paylaşımı şöyle;

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