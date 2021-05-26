Liverpool'un 2018-19 sezonu öncesi 14.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Shaqiri'yi düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu, kadrosunda düşünmediği futbolcuyu kiralamaya da sıcak baktığı belirtildi.

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ

Profesyonel kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Shaqiri, daha sonra sırasıyla Bayren Münih, İnter, Stoke City ve Liverpool formaları giydi.

Basel'den Münih'i 12 milyon euro bonservisle transer olan yıldız futbolcu, Alman ekibinden İnter'e 15 milyon euro, Stoke Ctiy'ye 17 milyon euro, Liverpool'a da 14.5 milyon euro bedelle imza attı.