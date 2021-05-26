Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.05.2021 09:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 09:36
    ABONE OL

    abisiyle Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer Avrupa Şampiyonası'ndan önce bitecek

    Spor Toto Süper Ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken transferde de hareketeli günler yaşanıyor. Gelen son haberlere göre, Liverpool’da şans bulamayan , önceki dönemlerde de listesinde olduğu Fenerbahçe'ye haber yolladı. İngiliz ekibinin de bu transfere kolaylık sağlayacağı açıklandı.

    Shaqiri F.Bahçe'ye haber yolladı!

    Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Xherdan Shaqiri, bu kez çok yakın. 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan abisi Erdin Shaqiri aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.

    Bu sezon Premier Lig'de 14 maçta yalnızca 561 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin görüşmelerde yıllık 3 milyon euro istediği de kaydedildi.

    PAZARLIKLAR BAŞLADI
    Transferde nokta atışı yapmayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi ise belirlenen tavan maaş olan 2.5 milyon euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.

    Şampiyonluk ve futbolcunun performansına (gol, asist ve vb.) yönelik bonusları Erdin Shaqiri'ye önermeyi planlayan yönetim; uzlaşma sağlanması halinde Avrupa Şampiyonası öncesi işi bitirmeyi hedefliyor.

        Liverpool'un 2018-19 sezonu öncesi 14.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Shaqiri'yi düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu, kadrosunda düşünmediği futbolcuyu kiralamaya da sıcak baktığı belirtildi.

        DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
        Profesyonel kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Shaqiri, daha sonra sırasıyla Bayren Münih, İnter, Stoke City ve Liverpool formaları giydi.

        Basel'den Münih'i 12 milyon euro bonservisle transer olan yıldız futbolcu, Alman ekibinden İnter'e 15 milyon euro, Stoke Ctiy'ye 17 milyon euro, Liverpool'a da 14.5 milyon euro bedelle imza attı.

        İSVİÇRE'NİN VAZGEÇİLMEZİ
        Kosova asıllı olan İsviçreli futbolcu, milli takımının da en iyileri arasında yer alıyor. İsviçre ile Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a rakip olacak Shaqiri, ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

        89 kez İsviçre forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 23 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi
        Haberler Spor Xherdan Shaqiri abisiyle Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer Avrupa Şampiyonası'ndan önce bitecek