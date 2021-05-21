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    90 milyonluk büyük kriz

    Yeni sezonda harcama limiti düşecek olan toplam maaşı 9 milyon Euro olan iki isimle de yollarını ayırmak zorunda. Geçen sezon 41 lig maçında forma giyemeyen ve ’nun yüksek maaşları talip bulmalarını çok zorlaştıracak.

    90 milyonluk büyük kriz

    Geçen sezonun 'da hayal kırıklığı yaratan isimlerinden ve yeni sezonda da baş ağrıtacak. Harcama limitinde bu sezona göre düşüş yaşanacak olan - Kırmızılılar yüksek maliyeti nedeniyle iki futbolcuyla da yolları ayırmak zorunda kalabilir.

    İKİSİ BİR SEZONU KAÇIRDI!
    Falcao 5 milyon Euro garanti ücret alırken, de 3 milyon 850 bin Euro kazanıyor. Ancak iki futbolcu geçen sezon 41 lig maçında forma giyemedi.

    BEKLENTİ ALTINDA KALDILAR
    İlerleyem yaşları nedeniyle performansları da beklentilerin çok altında kalmaya başlayan ve Feghouli'nin durumu yeni gelen yönetimi büyük sıkıntıya sokacak.

    TERİM RAPORUNA YAZDI
    İki futbolcunun yüksek maaşları, talip bulmalarını da zorlaştırıyor. 'in yönetime verdiği raporda, "Falcao ve Feghouli gönderilsin" dediği öğrenidi.

    1 SEZON DAHA KALIP GİTMEK İSTİYOR
    Ailesi     ile birlikte 'da çok mutlu olan Radamel Falcao hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen Galatasaray'la yollarını ayırmayı düşünmüyor. Kolombiyalı golcü kalan 1 yıllık sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesine dönüp futbolu bırakmanın planlarını yapıyor.

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