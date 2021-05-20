Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda

Fatih Terim maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz." demişti.