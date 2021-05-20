Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda
Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemesinde oynama fırsatı yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kiralık oyuncuların ayrılığı ve bazı yıldızların sözleşmesinin bitmesi kadro planlamasında sıkıntı yaratan sarı-kırmızılı ekipte, Fatih Terim görevi başında kalacak şekilde çalışmalarına devam ediyor. Transfer ve kadro planlaması yapan Terim'in yıldız ismin üstünü çizdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fatih Terim maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz." demişti.
Fatih Terim ayrıca "Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.