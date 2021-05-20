Vav TV İzle

Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda

Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemesinde oynama fırsatı yakalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kiralık oyuncuların ayrılığı ve bazı yıldızların sözleşmesinin bitmesi kadro planlamasında sıkıntı yaratan sarı-kırmızılı ekipte, Fatih Terim görevi başında kalacak şekilde çalışmalarına devam ediyor. Transfer ve kadro planlaması yapan Terim'in yıldız ismin üstünü çizdiği öğrenildi. İşte detaylar...

20.05.2021 11:34 - Son Güncelleme: 20.05.2021 11:38
Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda

Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi devam ediyor. Tecrübeli teknik adam averajla şampiyonluğun Beşiktaş'a kaptırılmasının ardından Yeni Malatyaspor maçı sonrası ayrılık sinyali vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda

Fatih Terim maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz." demişti.

Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda

Fatih Terim ayrıca "Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda

CAMİADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Fatih Terim'in bu açıklamaları camiada büyük ses getirdi. Başkan adayları Burak Elmas ve Metin Özütrk, Fatih Terim'e destek mesajı gönderdi. Fakat Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Galatasaray'da büyük bir belirsizlik var.

Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti! Galatasaray'da beklenmeyen veda

G.SARAY'DA YENİ SÖZLEŞME KRİZİ
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının sona ermesinin ardından 13 ismin sözleşmesi sona erdi. Başkanlık seçimi Haziran'da yapılacak ve eğer yönetim sözleşmesi biten oyuncularla yeni sözleşme imzalamazsa Galatasaray'da kadroda büyük bir boşluk oluşacak.