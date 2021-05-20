Gelen son dakika haberine göre, Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını açıkladı. Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, takımı Erol Bulut'a teslim etti.

Klubün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 46 yaşındaki teknik adam, Sarı Lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha önce Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.