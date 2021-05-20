Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.05.2021 19:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 19:27
    ABONE OL

    Son dakika! ile anlaştı

    Gelen son dakika haberine göre, ekibi , teknik direktör ile anlaştığını açıkladı. Son olarak 'yi çalıştıran Bulut, Güneydoğu ekibiyle üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    AA
    Erol Bulut, Gaziantep FK ile anlaştı

    Gelen son dakika haberine göre, ekibi , teknik direktör ile anlaştığını açıkladı. Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü, takımı Erol Bulut'a teslim etti.

    Klubün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

    "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

    Mart ayında ile yollarını ayıran 46 yaşındaki teknik adam, ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 'da başlayan Bulut, daha önce 'un başında görev yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav açıklaması
    Haberler Spor Son dakika! Erol Bulut Gaziantep FK ile anlaştı