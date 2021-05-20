Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız" açıklamasında bulundu.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Futbolda önümüzdeki sezon için normalleşme mesajları verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti.
Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.