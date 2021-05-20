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    • 20.05.2021 18:12
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    Başkan : İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız

    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çifte kupalı şampiyon Beşiktaş'ı kabul etti. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" açıklasında bulundu.

    Taraftar statlarla buluşuyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız" açıklamasında bulundu.



    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Futbolda önümüzdeki sezon için normalleşme mesajları verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti.



    Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.



        Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.



        "İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ SEZON STATLARI COŞKUYLA DOLDURMAK İSTİYORUZ"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.

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