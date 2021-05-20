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    • Spor
    • 20.05.2021 20:55
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    • 20.05.2021 21:04
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    ilk transferi:

    , 'den ayrılan 'ü kadrosuna kattı. muhabiri 'ın aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik anlaşma sağlandı. Haberin detayları...

    'de sezonu 2. sırada bitirerek grupları için ön eleme oynayacak olan 'da birçok belirsizlik durumu sürüyor. 'in geleceği ve yeni başkanın kim olacağı gibi sorular henüz netlik kazanmamışken, sarı-kırmızılılardan sezonun ilk transferi geldi.

    'da yer alan son dakika haberine göre, Yeni sezon için transfer görüşmelerini yürüten sarı-kırmızılılarda ilk imza geldi. ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki , Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

    Transferin detaylarını aktarmak için A Spor'a bağlanan , Alpaslan Öztürk'ün maliyetini açıkladı.

    Emre Kaplan'ın ifadeleri şöyle:

    "Alpaslan Öztürk için ilk yıl için 5.5 milyon TL, 2. yıl için 6.5 milyon TL, 3. yıl için ise 7.5 milyon TL ödenecek."

    Transferin gözde isimlerinden birisi olan Alpaslan Öztürk için diğer kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyordu. 27 yaşındaki stoper, transfer sezonunun resmen başlamasının ardından Galatasaray'a resmi imzaları atacak.

    Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe forması ile 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.

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