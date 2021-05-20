Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi grupları için ön eleme oynayacak olan Galatasaray'da birçok belirsizlik durumu sürüyor. Fatih Terim'in geleceği ve yeni başkanın kim olacağı gibi sorular henüz netlik kazanmamışken, sarı-kırmızılılardan sezonun ilk transferi geldi.

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre, Yeni sezon için transfer görüşmelerini yürüten sarı-kırmızılılarda ilk imza geldi. Göztepe ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Transferin detaylarını aktarmak için A Spor'a bağlanan Emre Kaplan, Alpaslan Öztürk'ün maliyetini açıkladı.

Emre Kaplan'ın ifadeleri şöyle:

"Alpaslan Öztürk için ilk yıl için 5.5 milyon TL, 2. yıl için 6.5 milyon TL, 3. yıl için ise 7.5 milyon TL ödenecek."

Transferin gözde isimlerinden birisi olan Alpaslan Öztürk için diğer İstanbul kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyordu. 27 yaşındaki stoper, transfer sezonunun resmen başlamasının ardından Galatasaray'a resmi imzaları atacak.

Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe forması ile 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.