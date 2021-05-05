

Erol Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu. Emre Belözoğlu, yenilen gol ortalamasını ise 1,03'ten 0,86'ye düşürmeyi başardı. Belözoğlu, Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanarak bu sezon iç sahadaki kötü tabloyu da bir nebze olsun sildi.