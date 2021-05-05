Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performans sonrasında yönetimden itiraf geldi. Bazı yöneticilerin Başkan Koç ile yaptığı toplantıda "Keşke Emre daha önce gelseydi. Şampiyon olurduk" dedikleri ve yeni sezonda hoca tercihlerinin Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı.
OPERASYONDA GEÇ KALDIK!
Fenerli yöneticilerin "Kulübün genlerine uygun futbol oynatıyor. Takıma hakim. Hoca operasyonunu erken yapmalıydık. En büyük hatamız bu oldu" dediği bildirildi. Bu arada Emre Belözoğlu göreve geldikten sonraki takım istatistikleri de dikkat çekti.
İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ!