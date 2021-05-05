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    Yönetimden Ali Koç'a tepkisi! Şampiyon olurduk

    ’nun bahçe’nin başında gösterdiği performans sonrasında yönetimden itiraf geldi. Bazı yöneticilerin Başkan Koç ile yaptığı toplantıda “Keşke Emre daha önce gelseydi. Şampiyon olurduk” dedikleri ve yeni sezonda hoca tercihlerinin Emre olduğu ortaya çıktı.

    Şampiyon olurduk

    Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performans sonrasında yönetimden itiraf geldi. Bazı yöneticilerin Başkan Koç ile yaptığı toplantıda "Keşke Emre daha önce gelseydi. Şampiyon olurduk" dedikleri ve yeni sezonda hoca tercihlerinin Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı.

    OPERASYONDA GEÇ KALDIK!
    Fenerli     yöneticilerin "Kulübün genlerine uygun futbol oynatıyor. Takıma hakim. Hoca operasyonunu erken yapmalıydık. En büyük hatamız bu oldu" dediği bildirildi. Bu arada Emre Belözoğlu göreve geldikten sonraki takım istatistikleri de dikkat çekti.

    İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ!


        Erol Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu. Emre Belözoğlu, yenilen gol ortalamasını ise 1,03'ten 0,86'ye düşürmeyi başardı. Belözoğlu, Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanarak bu sezon iç sahadaki kötü tabloyu da bir nebze olsun sildi.

        SARRİ FENER'İ GERİ ÇEVİRMİŞ
        Maurizio Sarri'nin F.Bahçe'yi reddettiği ortaya çıktı. La Gazzetta Dello Sport "Marsilya'yı 10 dakikada reddetti, F.Bahçe ile görüşmedi" diye yazdı.

        FENER'DE ORTA SAHA AYAĞA KALKTI
        Fenerbahçe'de orta sahada görev yapan oyuncuların üretkenliği arttı. Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Pelkas son 5 maçta toplamda 10 gol katkısı sağladı. Ozan Tufan 3 asist, İrfan Can Kahveci 1 asist, Pelkas 2 gol 1 asist, Mert Hakan Yandaş 1 gol 1 asist, Sosa 1 gol atarak toplamda 10 kez skora katkı sağladı.
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        Haberler Spor Yönetimden Ali Koç'a Emre Belözoğlu tepkisi! Şampiyon olurduk