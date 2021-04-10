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    • 10.04.2021 13:08
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    Başkanı 'a teknik direktör dayanmıyor! Son 3 yılda 138 milyon TL uçtu gitti

    'dan sonra Başkanlığı'na seçilen görevdeki 3 yılında 6. teknik direktörüyle çalışırken Koç'un başında olduğu sarı-lacivertliler son 3 sezonda 'de aldığı kötü sonuçlarla toplamda 138,5 milyon TL'yi resmen elinin tersiyle itti

    Ali Koç'un Fenerbahçesi 138 milyonu elinin tersiyle itti

    Büyük umutlarla Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'un idaresindeki kötü gidişat sürüyor. Sarı-lacivertli takım bu sezon 32 maçta 19 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

    BU SEZON 23 MİLYON UÇTU GİTTİ
    Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı futbol kaliteli kadrosuna rağmen taraftarı memnun etmedi. Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı. Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda feraha ermesine de engel oldu.

    SON 3 YILDA KAYIP 138,5 MİLYON TL
    Geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyon TL puan primini kasasına koyamayan sarı-lacivertliler, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlığında 138.5 milyon TL'yi elinin tersiyle itti. Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak F.Bahçe, Malatya'da kaybedilen puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.

        6 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ
        2018 yılında Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, göreve geldikten sonra tam 6 teknik direktörle çalıştı. 2018-19 sezonu başında Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, başarısız sonuçların ardından 15 maç sonra takımı yardımcı antrenör Erwin Koeman'a teslim etti. Koeman ile 9 maça çıkan Fenerbahçe, devre arasında eski teknik direktörü Ersun Yanal ile el sıkıştı. Daha önce Yanal'ı göreve getirmeyeceğini söyleyen Ali Koç'un bu kararı tartışmaları da beraberinde getirirken, deneyimli çalıştırıcının ikinci Fenerbahçe serüveni Mart 2020'de sonlandı.

        Haziran 2020'de Tahir Karapınar'ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Ali Koç yönetimi, bu sezon başında Alanyaspor'daki görevini bırakan Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Büyük umutlarla getirilen Erol Bulut'la da yolların ayrılmasının ardından Ali Koç döneminde 5. teknik direktörün görevine son verilmiş oldu. Takımın başında 6. teknik direktör olarak ise Emre Belözoğlu var.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teknik direktör dayanmıyor! Son 3 yılda 138 milyon TL uçtu gitti