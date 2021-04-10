BU SEZON 23 MİLYON UÇTU GİTTİ

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı futbol kaliteli kadrosuna rağmen taraftarı memnun etmedi. Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı. Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda feraha ermesine de engel oldu.